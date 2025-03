Honor, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ecco l’offerta che stavi aspettando per acquistare il tuo nuovo smartphone. Se non vuoi spendere delle cifre elevate e sei alla ricerca del telefono con il miglior rapporto qualità-prezzo, l’Honor X8b disponibile oggi in promo speciale su Amazon è quello che fa per te. Un dispositivo che trovi al minimo storico grazie allo sconto del 41% che fa risparmiare più di 100 euro rispetto al prezzo di listino e lo paghi quanto un entry-level.

Il prezzo, però, non deve trarre in inganno. L’Honor X8b vale molto più di quanto lo paghi. È in tutto e per tutto un medio di gamma, come si capisce facilmente dalla presenza della fotocamera principale da 108 megapixel e dalla selfie cam frontale da 50 megapixel. Ottimo anche lo schermo grande e con luminosità elevata. Le prestazioni non sono certo un problema e puoi utilizzare tutte le app che vuoi, anche quelle per il foto editing. E la batteria ti accompagna per tutto il giorno. Uno smartphone completo e che non ti tradisce le attese, da oggi a un prezzo veramente speciale.

Honor X8b: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo così basso per lo smartphone di Honor non lo si era mai visto prima. Da oggi troviamo l’Honor X8b in promo a un prezzo di 159,90 euro con uno sconto di ben il 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito Amazon ti garantisce quattordici giorni di tempo. Il nostro consiglio è di approfittarne subito: essendo un’offerta a tempo potrebbe terminare da un momento all’altro. Lo smartphone, inoltre, sta avendo grande successo e le scorte potrebbero terminare prima del tempo.

Honor X8b: le caratteristiche tecniche

L’Honor X8b abbina a una scheda tecnica molto interessante anche un design premium. La cover posteriore in materiale pregiato assicura anche un ottimo grip. Trovare la stessa cura nei dettagli nei telefoni di pari livello non è così semplice.

Passando agli aspetti tecnici, lo smartphone di Honor è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima la luminosità che può raggiungere un picco di 2000 nit. Il display si caratterizza per la presenza della Magic Capsule, un piccolo spazio nero nella parte superiore con cui poter interagire velocemente con le app che utilizzi maggiormente. Prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 680 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Nonostante il prezzo contenuto, Honor ha puntato molto anche sul comparto fotografico. E non a caso nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da ben 108 megapixel che assicura scatti di ottima qualità. A supporto anche un sensore da 5 megapixel e un’altra fotocamera da 2 megapixel. La selfie cam, invece, è da ben 50 megapixel e assicura ritratti perfetti fin dal primo scatto.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4500 mAh che ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi problemi.

