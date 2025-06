Honor, lo smartphone top crolla di prezzo: va comprato subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’offerta è di quelle speciali da non farsi assolutamente scappare. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo telefono top di gamma, è arrivato oggi. Su Amazon, infatti, è disponibile l’Honor Magic7 Pro in offerta al minimo storico e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Il telefono non è molto conosciuto tra il grande pubblico, ma vi basta sapere che ha ricevuto ottime recensioni dagli esperti del settore e anche su Amazon dagli utenti che lo hanno acquistato. Un vero telefono premium che non ha paura di essere paragonato con nessun altro dispositivo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

L’Honor Magic7 Pro è lo smartphone ideale per chi ama scattare foto e registrare video. Il comparto fotografico è uno degli elementi sul quale l’azienda cinese ha puntato maggiormente. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 200 megapixel con zoom digitale fino a 100x. Anche il resto della scheda tecnica è di livello eccezionale: processore Snapdragon di ultima generazione, schermo molto fluido e con risoluzione elevatissima, batteria con ricarica istantanea. Non farti sfuggire questa occasione: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Honor Magic7 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi l’Honor Magic7 Pro in offerta con uno sconto eccezionale del 32% che fa crollare il prezzo a 887,74 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e tra i migliori prezzi di tutto il web. Il prezzo è sicuramente elevato, ma parliamo di uno dei migliori telefoni top di gamma che puoi trovare oggi sul mercato e in grado di competere ad armi pari con i vari iPhone 16 Pro e Galaxy S25 Ultra. Il risparmio netto supera i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per diminuire la spesa, puoi anche utilizzare il servizio "Recommerce" di Amazon. Valuta il tuo vecchio telefono e ti offre in permuta una somma che ti viene accreditata direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

Honor Magic7 Pro: le caratteristiche tecniche

Non esageriamo nel dire che l’Honor Magic7 Pro è uno dei migliori smartphone Android disponibili oggi sul mercato. Non lo si intuisce solo dal prezzo, ma soprattutto analizzando la scheda tecnica nel dettaglio.

Partiamo dal primo elemento che spicca: il design. Honor ha puntato molto su questo aspetto curando ogni minimo dettaglio. Inoltre, è anche resistente alle cadute. Passando agli aspetti tecnici, quello che emerge immediatamente è la qualità dello schermo. Sull’Honor Magic7 Pro è presente un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate adattivo che va da 1 a 120 Hz. La luminosità tocca un picco di 5000 nit che rende visibile lo schermo anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Passiamo all’elemento principale del telefono che lo rende un vero cameraphone. Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 200 megapixel con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 100x. Una soluzione che trovi solamente su questo telefono e che ti permette di scattare foto e registrare video con una definizione e una qualità mai vista prima. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera anteriore da 50 megapixel e un sensore di profondità 3D. Oltre a tutto questo, hai il pieno supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano istantaneamente le piccole imperfezioni delle foto.

Per chiudere il cerchio una batteria da 5270 mAh con ricarica super rapida da 100 W che impiega meno di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Supporta anche la ricarica wireless fino a 80 W. Insomma, un telefono a cui è difficile trovare un difetto e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

