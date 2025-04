Honor, lo smartphone lowcost a prezzo stracciato: sconto esagerato

Fonte foto: Honor

Spendere poco per uno smartphone e acquistare un dispositivo performante è diventato un’impresa sempre più complicata. Il costo negli ultimi anni è aumentato considerevolmente e per trovare un telefono con un prezzo di poco inferiore ai 200 euro è necessario aspettare il momento giusto. O meglio ancora, l’offerta giusta. Offerta che trovi oggi per l’Honor X8b, smartphone lowcost del produttore cinese che trovi su Amazon con uno sconto di ben il 37% e lo paghi veramente poco. Risparmio 100 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

A dispetto del prezzo molto competitivo, l’Honor X8b è dotato di caratteristiche e componenti molto interessanti. A partire da una fotocamera principale da ben 108 megapixel fino ad arrivare a uno schermo AMOLED ad alta risoluzione e che si prende anche cura dei tuoi occhi. Uno smartphone versatile, che ti permette di utilizzare qualsiasi applicazione e con una batteria a lunga durata: trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Honor X8b: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone dell’azienda cinese è in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Da oggi, infatti, è disponibile a un prezzo di 169,90 euro con un ottimo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo adesso lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Honor X8b: le caratteristiche tecniche

Uno dei punti forti dell’Honor X8b è sicuramente il rapporto qualità-prezzo. Se del prezzo abbiamo già parlato, ora bisogna approfondire le caratteristiche tecniche.

Lo smartphone di Honor stupisce per le ottime componenti scelte dal produttore cinese, a partire dallo schermo. L’Honor X8b è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz per un utilizzo più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Ottima la luminosità che tocca un picco fino a 2000 nit. Lo schermo protegge anche la vista dopo un utilizzo prolungato. A bordo è presente un processore Snapdragon 680 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il prezzo potrebbe far pensare al fatto che Honor non abbia investito nel comparto fotografico. Nulla di più sbagliato. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel, la stessa presente su telefoni molto più costosi. A supporto altri due sensori, rispettivamente da 5 e da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da ben 50 megapixel.

La batteria da 4500mAh non tradisce: ti permette di arrivare a fine giornata senza problemi e puoi anche utilizzare la ricarica rapida.

