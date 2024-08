Honor 90 Lite al minimo storico: oggi costa pochissimo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Gli smartphone lowcost non sono tutti uguali. Alcuni si distinguono per una scheda tecnica che mette in risalto le loro caratteristiche e le loro potenzialità. In questa speciale categoria rientra l’Honor 90 Lite, telefono lowcost lanciato sul mercato da poco tempo e che si distingue per una scheda tecnica di alto livello, parametrata a quella dei principali competitor. Smartphone che da oggi diventa ancora più interessante grazie all’ottima offerta disponibile su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente poco più di 150 euro.

Una cifra con cui al momento acquisti telefoni di dubbia qualità, mentre questo Honor 90 Lite è a tutti gli effetti un medio di gamma, come dimostra lo schermo con refresh rate elevato, il processore che assicura le giuste prestazioni e una fotocamera principale da ben 100 megapixel, per scatti di livello professionale. Il tutto condito con una batteria che non ti lascerà mai a piedi. Insomma, lo smartphone lowcost da acquistare oggi a un super prezzo.

Honor 90 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta top per lo smartphone di Honor. Oggi lo trovi con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 164,90 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio sul prezzo consigliato è superiore ai 130 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. La politica per i resi è leggermente differente rispetto al solito: hai 30 giorni da quando lo ricevi per poterlo restituire.

Honor 90 Lite: la scheda tecnica

Da quando è tornata sul mercato europeo, Honor ha lanciato una serie di smartphone molto interessanti e con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Che diventa eccezionale quando li si trovano in offerta come nel caso dell’Honor 90 Lite di oggi.

Uno smartphone che, come abbiamo già detto, ha tutte le caratteristiche del medio di gamma, anche se costa molto meno. A partire dallo schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende più scorrevole nell’utilizzo di tutti i giorni. Un display dalle dimensioni big per un utilizzo più immersivo, soprattutto quando vedi film e serie TV. Inoltre, non stanca gli occhi dopo un utilizzo intenso, alleviando l’affaticamento. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6020 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quando hai bisogno di maggior potenza, puoi sfruttare la tecnologia HONOR RAM Turbo che sfrutta lo spazio di archiviazione libero e lo dedica alla RAM.

La tripla fotocamera posteriore è la ciliegina sulla torta di questo ottimo telefono. La fotocamera principale è da ben 100 megapixel e a supporto hai un sensore da 5 megapixel e un altro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. A supporto hai tutta una serie di filtri che rendono migliori le foto che scatti.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. La ricarica da 35 W permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 40 minuti.

