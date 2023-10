Honor 90 Lite: offerta shock, mai visto a un prezzo così basso

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Honor

Questa settimana di fine ottobre non poteva cominciare in maniera migliore. Da oggi, infatti, su Amazon sono disponibili tante nuove offerte su una vasta gamma di prodotti, ma quelle che catturano maggiormente l’attenzione sono quelle dedicate agli smartphone. E, quindi, non è un caso che una delle offerte più interessanti di oggi riguarda l’Honor 90 Lite, smartphone medio di gamma che trovi al minimo storico grazie a uno sconto eccezionale del 32% che permette di risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. E puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

L’Honor 90 Lite è uno dei dispositivi più interessanti lanciati in questo 2023 nella sua fascia di prezzo. A tutti gli effetti è un medio di gamma, ma ha alcune componenti e caratteristiche di livello superiore. Come ad esempio il grande display da 6,7" che permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile, oppure l’ottimo comparto fotografico composto da un sensore professionale da ben 100MP. Molto curato anche il design, con una superficie liscia che non lascia impronte e con angoli arrotondati. Inoltre, è molto leggero, in controtendenza rispetto ai dispositivi degli ultimi mesi che oramai sono sempre più pesanti e ingombranti.

Honor 90 Lite: prezzo, sconto e offerta

Un calo di prezzo che non si vedeva da tempo per questo Honor 90 Lite. Oggi troviamo lo smartphone in offerta a un prezzo di 204,80€, minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e anche una delle migliori promo di tutto il web per uno smartphone di questo tipo. Il merito è dello sconto del 32% che permette di risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino e hai la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro. Per acquistarlo basta premere sul link qui in basso, mentre se vuoi approfondire la scheda tecnica, la trovi nel paragrafo successivo.

Honor 90 Lite: la scheda tecnica

Approfondiamo le caratteristiche di questo smartphone Honor disponibile oggi a un prezzo mai visto prima. Il primo elemento a risaltare è sicuramente lo schermo. Honor ha fatto le cose in grande e ha dotato il suo smartphone medio di gamma di un display AMOLED senza bordi da ben 6,7" che assicura una visione panoramica di qualsiasi contenuto. Il refresh rate arriva fino a un massimo di 90Hz e permette di vedere i contenuti social e i videogame in maniera fluida e scorrevole. Il pannello è dotato anche della tecnologia Synamic Dimming che simula il cambiamento dinamico della luce in modo da non affaticare gli occhi. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 6020 con a supporto 8GB di RAM e ben 256GB di memoria interna, quanto basta per assicurare la giusta potenza e la giusta quantità di memoria. Inoltre, l’intelligente sistema HONOR RAM Turbo sfrutta la memoria disponibile per aumentare la potenza della RAM fino a un massimo di 13GB.

Per essere uno smartphone medio di gamma è disponibile anche un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore sono presenti ben tre fotocamere: sensore principale professionale da 100MP, obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e sensore da 2MP. Un comparto versatile con cui puoi divertiti con qualsiasi tipologia di contenuto, sia fotografico sia video. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi sforzi e grazie alla ricarica rapida da 35W hai il 100% di autonomia in poco meno di un’ora. Uno smartphone molto equilibrato, con un’ottima scheda tecnica e che oggi trovi a un prezzo d’occasione.

