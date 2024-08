Huawei Watch Fit 2, con l'offerta Amazon va preso al volo

Fonte foto: Huawei

Gli smartwatch sono diventati dispositivi sempre più comuni, con milioni di utenti in tutto il mondo che hanno già acquistato il proprio orologio smart e lo utilizzano comunemente per monitorare le proprie condizioni di salute o per l’attività sportiva quotidiana.

Chiaramente, i device sul mercato sono moltissimi, ma per chi cerca una soluzione semplice, efficiente e che non costi un patrimonio, la scelta migliore è il Huawei Watch Fit 2, un prodotto versatile e molto intuitivo che, grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato a un prezzo pazzesco.

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74", Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, Versione italiana, Isle Blue

Huawei Watch Fit 2: scheda tecnica

Huawei Watch Fit 2 ha uno schermo AMOLED rettangolare che misura 1,74 pollici, ha una risoluzione 336×480 pixel e funzione Always-On. La prima peculiarità di questo device sono le ampie possibilità di personalizzazione che permettono all’utente di scegliere una delle moltissime watch face a disposizione, adattando il device al proprio stile.

Il sistema operativo è HarmonyOS e garantisce l’accesso a un nutrito ecosistema di applicazioni pronte ad amplificare notevolmente le potenzialità di questo orologio smart.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri vitali, con questo device è possibile rilevare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e controllare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancano nemmeno le funzioni per il controllo della qualità del sonno (modalità TruSleep 2.0), dei livelli di stress dell’utente (modalità TruRelax) e quelle per la salute della donna con il tracciamento del ciclo mestruale (tramite l’inserimento di dati sull’ultima mestruazione).

Sul fronte del fitness, invece, Huawei Watch Fit 2 permette di monitorare 97 attività sportive tra cui: la corsa (indoor e outdoor), la bicicletta, lo yoga, gli allenamenti in piscina (il device è resistente fino a 5 ATM) e molto altro ancora. Inoltre, grazie al GPS integrato, si possono tracciare i propri progressi e i percorsi senza portare con sé il proprio smartphone.

Utilizzando il Bluetooth 5.2 è possibile sincronizzare Huawei Watch Fit 2 allo smartphone e accedere rapidamente ai dati raccolti e archiviati ordinatamente dentro l’applicazione Huawei Health. In alternativa si possono utilizzare anche le varie app per il fitness di terze parti come Adidas Running, Strava e Komoot.

Per quanto riguarda, invece, funzionalità più classiche questo smartwatch permette di gestire le notifiche dallo smartphone, utilizzare la funzione Trova il mio telefono, controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate (microfono e altoparlanti integrati) e molto altro ancora.

Sul fronte dell’autonomia, stando alle dichiarazioni di Huawei, è possibile utilizzare il dispositivo per circa 10 giorni (utilizzo tipico) prima di doverlo ricaricare. Se si passa a un utilizzo più intenso, invece, la durata della batteria è di circa 7 giorni

Huawei Watch Fit 2: l’offerta su Amazon

Huawei Watch Fit 2 ha un prezzo di listino di 149 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 99 euro (–34%, -50 euro), lo sconto ideale per portare a casa un ottimo smartwatch e risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74", Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, Versione italiana, Isle Blue