Huawei Watch D2 è arrivato in Italia: può misurare la pressione sanguigna

Il nuovo Huawei Watch D2, smartwatch in grado di misurare la pressione sanguigna, è disponibile in Italia, ecco prezzo e specifiche

Il Huawei Watch D2 è stato svelato lo scorso mese di settembre, in occasione di un evento di lancio europeo con cui Huawei ha mostrato i nuovi prodotti in arrivo sul mercato. Il modello in questione, erede di Huawei Watch D, è ora disponibile in Italia. Lo smartwatch, in grado di misurare la pressione sanguigna oltre che di monitorare vari parametri della salute, è già acquistabile anche su Amazon, con possibilità di scegliere tra due colorazioni.

Huawei Watch D2: caratteristiche

Il Huawei Watch D2 è uno smartwawtch con display AMOLED da 1,82 pollici, risoluzione di 480×480 pixel e una luminosità massima di 1.500 nit. Il dispositivo può essere utilizzato in abbinamento a uno smartphone Android (con almeno Android 8.0) oppure a un iPhone (con iOS 13.0 o versioni successive) ed è dotato della certificazione IP68 e di un chip NFC, per i pagamenti contactless.

La scheda tecnica include anche un microfono e uno speaker, per gestire le chiamate direttamente dal proprio polso. È possibile rispondere ai messaggi in arrivo sullo smartphone, con emoji oppure con risposte predefinite. C’è anche il GPS oltre alla possibilità di connettersi tramite rete Wi-Fi.

Il punto di forza del dispositivo è la sua capacità di monitorare la salute dell’utente. In particolare, il Watch D2 può misurare la pressione arteriosa, garantendo un monitoraggio 24 ore su 24. Per tenere sotto controllo la salute dell’utente, lo smartwatch utilizza il sistema Huawei TruSense, in grado di offrire misurazioni più precise rispetto a quanto garantito dai modelli di precedente generazione.

Il Huawei Watch D2 è in grado di effettuare il rilevamento dell’ECG, della temperatura cutanea, del battito cardiaco e anche dell’ossigenazione del sangue. Sotto la scocca è integrata una batteria da 524 mAh in grado di garantire, secondo i dati forniti da Huawei, fino a 6 giorni di utilizzo (in caso di utilizzo "tipico").

Con la funzione ABPM attivata (per il monitoraggio della pressione) è possibile sfruttare un’autonomia di circa un giorno intero di utilizzo. Lo smartwatch pesa circa 40 grammi (senza considerare il cinturino) ed ha una scocca in lega di alluminio

Huawei Watch D2: prezzo

Il nuovo Huawei Watch D2 è ora acquistabile in Italia. Il prezzo di listino fissato da Huawei è di 399 euro. Lo smartwatch è già acquistabile anche su Amazon, con la possibilità di scegliere tra la versione bianca e la versione nera. A seconda della variante scelta, oltre al colore del cinturino, cambia anche il colore della cassa del dispositivo.

