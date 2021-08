I migliori giochi per PS3 per bambini

La PlayStation 3 è una delle console casalinghe che ha scritto un gran (bel) pezzo di storia videoludica. Al debutto in Italia nel 2007, il monolite nero di casa Sony ha combattuto un intenso testa a testa con la performante Xbox 360 targata Microsoft. Ed è ricordata per aver regalato al popolo geek una nutrita libreria di ottimi titoli. Per altro adatti a tutte le età.

Se non mancano capolavori dedicati ad un pubblico più maturo, molti sono anche i giochi PS3 per bambini e ragazzi che mettono sul piatto grafica gradevole e gameplay accattivante. Si tratta di videogame assolutamente accessibili e dalle tematiche adatte ai più piccoli, che allo stesso tempo non scadono però in meccaniche banali. A seguire trovate allora una lista fatta di 5 selezioni, e che cerca di coprire diversi generi.

Sonic Generations

Sulla scia del film con Jim Carrey che tanto è piaciuto ai fan del porcospino blu di SEGA, è impossibile non notare tra i migliori giochi PS3 per bambini il coloratissimo Sonic Generations. Si tratta di un platform dedicato allo storico rivale di Super Mario sviluppato per festeggiare il ventesimo anniversario della serie. Come il nome già suggerisce, nel gioco esploreremo diverse generazioni: durante i festeggiamenti per il compleanno di Sonic, appare una misteriosa creatura nota come Time Eater, che risucchia tutti i partecipanti in dei “buchi temporali", spedendoli in differenti epoche videoludiche. Ecco allora che l’eroe e il fidato Tails partiranno per una nuova avventura a salvare i propri amici, incontrando volti vecchi e nuovi sul proprio cammino.

LEGO Marvel Super Heroes

Tra i migliori giochi PS3, LEGO Marvel Super Heroes è assai adatto a chi predilige l’azione. Il videogame realizzato dai talentuosi ragazzi di Traveller’s Tales sfrutta la versatilità dei mattoncini danesi e l’epicità delle storie legate ai supereroi Marvel per dare vita ad un action open world stracolmo di ironia e di abilità speciali. Dopo aver vissuto al cinema le loro gesta, grandi e piccini possono impugnare il DualShock per controllare in prima persona più di 150 personaggi dell’universo della Casa delle Idee, ognuno con i propri poteri specifici. Poteri che vanno fatti “esplodere" in un mondo aperto, che riproduce la versione Marvel di New York City.

Wonderbook – Il libro delle pozioni

Non si tratta di un videogame tradizionale, ma state sicuri che con Wonderbook – Il libro delle pozioni i fan di Harry Potter avranno di che divertirsi. Il titolo è infatti stato creato da Sony in collaborazione con la scrittrice britannica J. K. Rowling, autrice della saga letteraria e cinematografica del maghetto più celebre al mondo. Per funzionare, il game in realtà aumentata necessita del software per PlayStation 3 Wonderbook, assieme agli accessori PlayStation Move e PlayStation Eye – in vendita separatamente. Nel prologo, ci verrà chiesto di scegliere una casa di appartenenza tra le quattro possibili – le classiche Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso – o in alternativa di collegare il nostro account Pottermore al gioco per importare tutti i nostri dati. I capitoli da affrontare sono sette, e in ognuno impareremo a creare una pozione diversa.

Cars 3 – In gara per la vittoria

Ancora animazione da grande schermo, ma questa volta per una produzione apprezzatissima della premiata ditta Disney/Pixar. Il riferimento è a Cars 3, che ispirato il videogioco Cars 3 – In gara per la vittoria, sviluppato da Avalanche Software. Con il pad, la software house ci lancia in un frenetico racing game, adatto anche ai più giovani grazie a meccaniche abbordabili e mai frustranti. Ecco perché merita di “tagliare il traguardo" tra i migliori giochi PS3 per bambini. I personaggi selezionabili per scendere in pista sono oltre 20, tra cui Saetta McQueen, Jackson Storm e Cruz Ramirez, per 6 diverse modalità di gioco.

Just Dance 4

Ai vostri figli o nipoti piace ballare? Benissimo, perché tra i giochi per bambini su PlayStation c’è anche Just Dance 4. Si tratta di un videogioco musicale appartenente al noto franchise di Ubisoft. Il videogame dal ritmo sfrenato richiede di imitare coreografie di difficoltà crescente ballando su 47 canzoni, alcune famosissime. In playlist abbiamo infatti – tra le altre – Asereje delle Las Ketchup, Cercavo Amore di Emma, Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen, e ancora Good Feeling del rapper Flo Rida e Livin’ la vida loca di Ricky Martin.

LittleBigPlanet

Creatività è la parola d’ordine di LittleBigPlanet, curioso platform tra i più bei giochi PS3 per bambini – e non solo! Si differenzia dagli altri titoli di piattaforme soprattutto per la possibilità di creare un livello a proprio piacimento, sfruttando a piacimento tutti gli oggetti raccolti durante la modalità storia. Protagonista dell’avventura è il tenero Sackboy, piccolo pupazzo di pezza chiamato a salvare il suo colorato mondo dal malvagio Collezionista.