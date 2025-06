Amazon, powerbank e smartphone a prezzi stracciati: 80% di sconto

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Giornata di offerte speciali su Amazon con tanti sconti elevati che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Tra le offerte top che troviamo oggi 3 giugno, ci sono smartphone, smart TV, computer e anche elettrodomestici per la casa e la cucina. A cattura l’attenzione c’è sicuramente l’iPhone 15 che troviamo ancora una volta al minimo storico con uno sconto di ben il 27% che ti fa risparmiare più di 200 euro. Per uno smartphone Apple si tratta di un’occasione unica, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non mancano accessori utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio il powerbank da 10.000 mAh che trovi con uno sconto dell’85% e lo paghi solamente 20 euro. Per gli amanti dei videogiochi da segnalare anche la PlayStation 5 disponibile in bundle con 2 joystick in promo con uno sconto di 100 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato come sempre alcune delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon e sono raccolte nella lista qui in basso. Sono anche suddivise per categoria di prodotto per facilitare la lettura. Ti basterà cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto su Amazon. Per alcuni prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare queste opportunità e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 3 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Continua ancora per pochissimi giorni l’ ottima offerta per lo smartphone premium di Samsung. Oltre allo sconto del 21% presente su Amazon che ti fa risparmiare 400 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero , acquistando la versione con 1 terabyte di memoria interna ricevi in regalo il Galaxy Book4 con processore Intel i3 dal valore commerciale di circa 500 euro. Lo smartphone è dotato delle migliori componenti del momento: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite e quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel.

iPhone 15. Minimo storico e prezzo in picchiata. Grazie allo sconto del 27% presente su Amazon, l'iPhone 15 è uno dei migliori smartphone top di gamma che puoi acquistare oggi. Risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel.

Motorola edge 50 neo. Sconto del 42% e offerta shock. Minimo storico per l'ottimo smartphone medio di gamma di Motorola che solo per oggi trovi con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Una delle migliori scelte nella sua fascia di prezzo. Schermo pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore prestazionale, tripla fotocamera posteriore professionale e ricarica super rapida.

Galaxy A16. Prezzo in picchiata e costa pochissimo. Se vuoi spendere poco, ecco lo smartphone che devi acquistare oggi. Difficile trovare di meglio a poco più di 100 euro: affidabilità Samsung, schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, buone prestazioni, memoria espandibile fino a 1,5 terabyte e una batteria che dura tutto il giorno. Affare per tutti.

Accessori lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Sconto del 79% e prezzo in picchiata. Da oggi su Amazon è disponibile questo powerbank da 10.000mAh in promo con uno sconto del 79% e lo paghi solamente 20 euro. Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare un paio di dispositivi contemporaneamente. Ha anche un cavo integrato per facilitare la ricarica. Non può mancare nel tuo zaino.

Racchetta elettrica anti zanzare. Doppio sconto e costa pochissimo. Ecco un dispositivo che non puoi non avere nella tua abitazione, soprattutto in questo periodo dell'anno. Su Amazon trovi questa racchetta elettrica per le zanzare in promo con uno sconto fisso del 41% a cui aggiungere un coupon del 25% e la paghi meno di 15 euro. Facile da utilizzare ed efficacissima.

Cuffie Bluetooth

AirPods Pro 2. Tornano al minimo storico le cuffie Bluetooth di Apple. Solo per pochissimi giorni le trovi con uno sconto del 29% e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Dotate delle migliori tecnologie del momento: cancellazione attiva del rumore, audio spaziale personalizzato e sono comodissime da indossare, anche dopo tante ore di utilizzo. Le puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Compatibili anche con smartphone Android e computer Windows.

Smartwatch

Amazfit GTR 3 Pro. Minimo storico e offerta shock. L’ottimo smartwatch di Amazfit è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 100 euro. Orologio smart dotato di ben 150 modalità di allenamento, un monitoraggio avanzato della salute e del sonno, con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato. Utile anche nella vita di tutti i giorni grazie alla funzioni integrate. Batteria che può durare fino a 12 giorni.

Smart TV

Samsung Neo QLED 65 pollici. Offerta bomba e risparmi più di 1100 euro. Da oggi su Amazon trovi questo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici in promo con uno sconto del 55% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate. Immagini con risoluzione 4K, colori vividi e reali, processore con intelligenza artificiale che assicura la massima qualità con qualsiasi contenuto. Compatibile con tutte le principali app di streaming.

Computer e tablet

bvate B5. Sconto dell’85% e prezzo in picchiata. Se siete alla ricerca di un computer portatile con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ecco l’offerta che fa per voi. Da oggi trovi questo modello a meno di 200 euro ed è perfetto per studiare, divertirsi e lavorare. Schermo da 14 pollici, buone prestazioni e 256 gigabyte di memoria interna. Approfittane subito: le scorte potrebbero terminare subito.

Galaxy Tab A9. Offerta lampo da non farsi scappare. Il tablet lowcost di Samsung è disponibile con uno sconto del 45% e lo paghi solamente poco più di 100 euro. Schermo da 8,7 pollici, buone prestazioni, batteria che dura tutto il giorno. Puoi installare tutte le app che vuoi e all'occorrenza diventa anche uno strumento per il lavoro. Perfetto per giocare e vedere film e serie TV sdraiato sul divano.

Console

PS5 + 2 controller. Offerta shock per la PlayStation 5 nella versione Digital con in dotazione 2 controller Dual Sense. Su Amazon è in promo con uno sconto del 18% e risparmi esattamente 100 euro. Un bundle da non farsi assolutamente scappare per una delle console più amate dagli utenti.

Elettrodomestici

Dyson V11 Advanded. Prezzo in calo e minimo storico per l’ aspirapolvere top di gamma Dyson V11 Advanced . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, spazzola Motorbar anti groviglio, 3 modalità di utilizzo e tecnologia ciclonica per separare la polvere dall’aria e non rovinare il motore. Tra le più acquistate su Amazon.

Canon Pixma TS7450i. Occasione irripetibile per l'ottima stampante multifunzione Canon. Grazie allo sconto del 47% la pagate praticamente la metà e risparmiate quasi 70 euro. Facilissima da utilizzare, la puoi controllare anche tramite lo smartphone. Stampa, fotocopia e scansiona i documenti in pochissimi minuti. Ideale per la casa e l'ufficio.

Macchina per la pasta Philips. La più venduta su Amazon. Approfitta subito del nuovo minimo storico per la macchina per la pasta Philips Serie 7000. Con lo sconto del 44% risparmi ben 150 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Puoi preparare otto tipologie di pasta differenti ed è semplice da utilizzare. Impasto perfetto anche se sei un principiante. Ideale fino a 8 persone.

Macchina per il caffè Polti. Per un caffè come quello del bar, ecco l'offerta che fa per te. La macchina per il caffè Polti è disponibile con uno sconto del 37% e al prezzo più basso di sempre. Compatibile con le cialde, è facile da utilizzare e ha dimensioni compatte. Non farti scappare questo ottimo affare.

