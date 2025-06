Mattel si allea con OpenAI: l’obiettivo è usare l’IA e ChatGPT per inventare giochi più creativi, innovativi e su misura per le nuove generazioni

Fonte foto: Shutterstock

Mattel è uno dei nomi più iconici nel mondo dei giocattoli. Dal 1959, anno in cui lancia Barbie, il marchio ha conquistato generazioni di bambini in ogni parte del pianeta, affiancando alle bambole una varietà di giochi come Hot Wheels, piste e macchinine che da oltre cinquant’anni alimentano l’immaginazione dei più piccoli. Oggi quella fantasia al 100% umana incontra l’intelligenza artificiale, aprendo forse la porta a una nuova era per il gioco. Come sarà il futuro delle bambole e delle macchinine? Come saranno i giochi dei bambini di oggi e di domani? A quanto pare, la risposta a queste domande per Mattel è strettamente legata all’IA.

Dopo Barbie e Hot Wheels, ChatGPT immagina i nuovi giochi Mattel

Mattel ha recentemente annunciato un importante accordo con OpenAI il cui scopo è integrare l’intelligenza artificiale nella progettazione delle nuove generazioni di giocattoli.

Come noto, OpenAI è l’azienda che ha creato ChatGPT, uno dei chatbot più avanzati al mondo, che può dialogare, creare contenuti, analizzare testo e trovare informazioni in modo rapido e preciso. La società, che quest’anno ha lanciato il suo modello più avanzato — GPT o3-pro —, diventerà presto un prezioso alleato per il colosso dei giocattoli.

Il primo frutto di questa collaborazione dovrebbe arrivare entro la fine del 2025, anche se per ora i dettagli restano segreti. Quel che è certo è che OpenAI fornirà a Mattel una suite di capacità per aumentare la creatività, accrescere la produttività e integrare l’IA all’interno del suo team di sviluppo.

È importante sottolineare che la proprietà intellettuale delle nuove creazioni rimarrà esclusiva di Mattel, senza nessuna concessione a terze parti.

La IA aiuterà Mattel nel brainstorming creativo

Questa partnership apre nuove strade per l’ideazione di giochi che, almeno nelle intenzioni delle parti coinvolte, sapranno sorprendere le nuove generazioni. Come ha detto Brad Lightcap, Chief Operating Officer di OpenAI, «con l’IA, Mattel ha accesso a una varietà di capacità avanzate che potranno aiutarla a portare l’innovazione a un altro livello».

Allo stesso tempo, Josh Silverman, Chief Franchise Officer di Mattel, ha sottolineato come questo strumento consentirà di «sfruttare le nuove tecnologie per consolidare la leadership di Mattel nel settore dei giocattoli e per reimmaginare nuove forme di gioco».

ChatGPT sarà dunque impiegato dall’azienda leader del settore per trovare nuove idee per personaggi, accessori e mondi fantastici. In effetti, ChatGPT può diventare un prezioso alleato per il brainstorming, come probabilmente sanno già le persone che lo usano a questo scopo.

Non è raro infatti che il tool venga usato per ampliare le idee del team creativo con spunti più o meno originali. Grazie all’IA, è possibile generare una varietà di concept, adattarli alle preferenze del pubblico, integrare le ultime tendenze di settore e trovare posizionamenti innovativi per ogni prodotto. In questo modo, almeno nella teoria, la macchina non si sostituisce all’invenzione umana, ma la potenzia e la sostiene.