IPhone 15, con l'offerta speciale di Amazon il prezzo crolla

L'iPhone 15 è in offerta su Amazon con uno sconto di ben 150 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Come finire nel migliore dei modi questo 2024 se non con un’offerta speciale di Amazon? Per l’occasione la nostra scelta è andata su uno degli smartphone più acquistati e amati di quest’anno: l’iPhone 15. Lo smartphone di Apple, infatti, è disponibile in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo unico e al minimo storico di quest’ultimo periodo. Il merito è dello sconto presente in pagina che fa risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Insomma, un’offerta completa sotto tutti i punti di vista e che difficilmente ti deluderà.

Per quanto riguarda l’iPhone 15, c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei telefoni più "chiacchierati" e che anche a distanza di più di un anno dall’uscita sul mercato resta uno dei migliori tra i top di gamma. Design, prestazioni, fotocamere: l’iPhone 15 ha tutto quello che ti serve per stupirti e per rendere al massimo. Tante novità, a partire dalla Dynamic Island che ha preso il posto del notch, fino ad arrivare alla fotocamera principale da 48 megapixel che innalza la qualità degli scatti. Acquista l’iPhone 15 a un super prezzo e concludi l’anno nel migliore dei modi.

iPhone 15: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo speciale per l’iPhone 15. Oggi trovi lo smartphone Apple a un prezzo di 731,99 euro con uno sconto del 17% rispetto a quello consigliato. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma si tratta di un prodotto Apple ed è già complicato acquistarlo in offerta. Il risparmio netto sfiora i 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 146,40 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e disponibile nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo da quando le ricevi. Condizioni di acquisto che nessun altro sito di e-commerce assicura.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Non c’è solo il brand a rendere l’iPhone 15 uno degli smartphone più desiderati di quest’anno. Il telefono Apple è quanto di meglio possa offrire il mondo della tecnologia, anche grazie alle innovazioni tecnologiche che lo rendono molto differente rispetto al modello precedente. La prima novità riguarda sia il design sia le funzionalità. Il notch, l’incavo nero presente nella parte superiore del display, è stato sostituito dalla Dynamic Island. Come si intuisce dal nome, si tratta di "un’isola dinamica" posta nella parte superiore con all’interno fotocamera e sensori per il FaceID. Ma non solo. Puoi personalizzare la Dynamic Island con utili widget che ti mostrano le info principali delle app che utilizzi maggiormente. Sempre a proposito di display, l’iPhone 15 è dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici. Le prestazioni sono assicurate dal processore A16, mentre lo spazio di archiviazione è di ben 128 gigabyte.

L’altra grande novità è nel comparto fotografico. I due sensori posteriori sono stati completamente rinnovati. La fotocamera principale è da ben 48 megapixel (con teleobiettivo 2x) e cattura molta più luce rispetto al passato. Questo permette di scattare immagini con colori più naturali e foto luminose anche quando c’è poca luce all’esterno. Nuovo anche il sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. Non tradisce le attese nemmeno la fotocamera frontale FaceTime.

Chiudiamo con la batteria che oramai è una garanzia e ti permette di arrivare a fine giornata anche dopo un utilizzo intenso. L’ultima novità riguarda la ricarica: la porta USB-C che ha preso posto della porta Lightning.

