IPhone 15, ecco il best buy da comprare al Black Friday: prezzo incredibile

Il Black Friday è soprattutto l’occasione per fare degli ottimi affari su smartphone che si tengono d’occhio da tanto tempo, in attesa del momento giusto per acquistarli. E se stavate aspettando l’offerta giusta per comprare l’iPhone 15, abbiamo una buona notizia per voi: la trovate su Amazon grazie al Black Friday. Lo smartphone di Apple, infatti, è disponibile con uno sconto speciale del 21% che fa scendere il prezzo al minimo storico e sotto la soglia psicologica dei 700 euro. Un risparmio netto rispetto al prezzo consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo puoi anche acquistare oggi e regalarlo per Natale, grazie al reso gratuito fino al 15 gennaio 2025.

L’iPhone 15 diventa il best buy da comprare oggi. Sebbene non sia l’ultima versione del telefono dell’azienda di Cupertino, è ancora uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. La scheda tecnica non ha segreti e ogni componente lavora al meglio per assicurarti prestazioni uniche, anche grazie alla presenza dell’ottimo processore A16 Bionic. L’iPhone 15 punta molto anche sul comparto fotografico grazie alla presenza della nuova fotocamera da 48 megapixel. A un anno di distanza dall’uscita, resta ancora lo smartphone da comprare, a maggior ragione al prezzo a cui lo troviamo oggi.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo sconto è vertiginoso e permette di fare un ottimo affare. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 15 a un prezzo di 691,99 euro, prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce per questo modello. Il merito è dello sconto del 21% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Non a caso al momento è il telefono più venduto su Amazon. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 138,40 euro al mese utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce.

Lo smartphone è disponibile in divere colorazioni e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. La promo viene arricchita anche dalla possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 che ti permette di acquistarlo già oggi in vista dei regali di Natale. Non farti scappare questa occasione.

iPhone 15: caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che l’iPhone 15 sia uscito sul mercato da più di un anno: il telefono Apple è un top di gamma e lo resterà per diversi anni. Il merito è di una scheda tecnica con nessun punto debole e dei continui aggiornamenti rilasciati da Apple, sia per quanto riguarda il sistema operativo sia le patch di sicurezza.

Come detto, per questo smartphone Apple ha scelto componenti tecniche con pochi eguali. A partire già dall’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici dotato di una luminosità e di una risoluzione elevata. Il design si caratterizza per la presenza della Dynamic Island, l’isoletta presente nella parte superiore dello schermo che ha sostituito il notch e con la quale puoi interagire grazie a dei widget sviluppati ad hoc. Tramite la Dynamic Island puoi accedere alle funzioni principali delle app che utilizzi maggiormente, come ad esempio Spotify o le mappe. Prestazioni elevate grazie all’ottimo processore A16 Bionic e ai 128 gigabyte di memoria interna.

Apple ha lavorato molto anche sul comparto fotografico, rinnovandolo completamente. Nella parte posteriore trova posto il nuovo sensore principale da 48 megapixel dotato anche di un teleobiettivo 2x che permette di fare degli scatti in lontananza senza perdere di qualità. A supporto anche un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Nell’app fotocamera hai a disposizione tante modalità di scatto e per la registrazione dei video che ti permettono di dare libero sfogo alla tua creatività. Tra le altre novità, anche la presenza di un tasto fisico presente sulla cornice laterale che ti permette di attivare velocemente una specifica azione (la puoi impostare direttamente dalle impostazioni dello smartphone).

