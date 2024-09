IPhone 16 appena lanciato? Il prezzo dell'iPhone 15 crolla su Amazon

L'iPhone 15 è disponibile in promo con uno sconto superiore ai 200 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Prestazioni eccellenti e un prezzo mai visto prima

Con la classica presentazione a Cupertino, Apple appena presentato i nuovissimi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. La nuova famiglia di smartphone introduce nuove funzionalità e aggiorna la scheda tecnica, ma rispetto al modello precedente non si tratta di uno stravolgimento epocale. Ed è proprio in questo momento che l’iPhone 15 diventa lo smartphone da acquistare. Il motivo è semplice: per essere ancora appetibile il prezzo scende inesorabilmente. Ed è proprio quello che è accaduto oggi su Amazon: a pochissimi giorni dal lancio del nuovo modello, l’iPhone 15 è già disponibile al minimo storico con uno sconto eccezionale e con la possibilità anche di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Per quanto riguarda la scheda tecnica c’è ben poco da dire. L’iPhone 15 è uno dei pochi telefoni a potersi definire realmente premium. Tutte le componenti sono scelte per assicurare il massimo delle prestazioni e rispetto ai modelli precedenti c’è un salto generazionale per quanto riguarda il comparto fotografico, grazie al nuovo sensore da 48 megapixel. Insomma, il classico e formidabile smartphone Apple.

iPhone 15 – nero

iPhone 15 – azzurro

iPhone 15 – rosa

iPhone 15 – verde

iPhone 15 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Con un prezzo così l’iPhone 15 diventa lo smartphone da acquistare oggi. Lo smartphone Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 769 euro con uno sconto del 21%. Il risparmio è superiore ai 200 euro, una cifra ragguardevole per un dispositivo Apple, perlopiù l’ultima versione disponibile al momento sul mercato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 153,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, al momento è uno dei telefoni più acquistati sul sito di e-commerce e la promo potrebbe terminare a breve. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 15: le specifiche tecniche

Cosa differenzia questo iPhone 15 dai modelli precedenti? Partiamo dal design. Apple ha introdotto anche sull’iPhone 15 la Dynamic Island presente finora solo sui modelli Pro. Si tratta di "un’isola dinamica" presente nella parte alta dello schermo che permette di interagire velocemente con le app che stai utilizzando. Ad esempio mostra le indicazioni se devi raggiungere una destinazione specifica, oppure permette di gestire la riproduzione musicale. I widget compatibili sono tanti e semplificano l’utilizzo del dispositivo con una mano.

Passando alle specifiche tecniche, l’iPhone 15 è equipaggiato con un display Super Retina CDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione con tecnologia True Tone che adatta la luminosità a quella ambientale. Rispetto all’iPhone 14 il display è due volte più luminose. Le performance sono assicurate dall’ottimo processore A16 Bionic con 128 gigabyte di memoria interna.

L’altro aspetto che rende l’iPhone 15 molto interessante è il comparto fotografico. Qui Apple ha investito maggiormente aggiornando le fotocamere. Ora troviamo un sensore principale da 48 megapixel e un teleobiettivo 2x che permettono di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Anche la qualità dei video è elevatissima, grazie anche alle tante modalità di registrazioni presenti nell’app fotocamera. I selfie sono assicurati dall’ottima fotocamera TrueDepth da 12 megapixel.

Arrivare a fine giornata non è un problema grazie alla batteria con un’ottima capacità e alle ottimizzazioni software. Inoltre, sull’iPhone 15 fa il suo debutto la ricarica USB-C, la stessa presente anche sui PC e tablet Apple.

