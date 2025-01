IPhone 15, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo crolla

Da oggi trovi l'iPhone 15 in promo con uno sconto di quasi 200 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. Una promo speciale da non farsi sfuggire.

Fonte foto: Nodokthr/iStock

Questo ultimo fine settimana di gennaio si apre con un’offerta irrinunciabile e da cogliere al volo. Parliamo dell’offerta disponibile per l’iPhone 15, smartphone Apple ancora attuale e che non ha nulla da invidiare rispetto a tanti altri modelli usciti in questo periodo. Uno smartphone che, nonostante sia uscito da circa un anno, resta ancora super attuale sia grazie a componenti top di gamma sia ai continui aggiornamenti software rilasciati dall’azienda di Cupertino.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Come detto, a catturare l’attenzione è l’offerta che trovi oggi su Amazon. L’iPhone 15 è disponibile con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e ti permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. A questo si aggiunge anche la possibilità di pagare lo smartphone in 5 rate a tasso zero, diminuendo l’esborso iniziale. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi farti assolutamente sfuggire.

iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione irripetibile per fare un grandissimo affare. Da oggi trovi l’iPhone 15 a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico di questi ultimi mesi. Un risparmio netto di quasi 200 euro a cui aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate 139,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Condizioni d’acquisto che nessun altro sito di e-commerce ti mette a disposizione.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione le classiche due settimane di tempo assicurate da Amazon. Puoi scegliere tra diverse colorazioni in base ai tuoi gusti personali.

iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Se non si vuole spendere una cifra che sfiora i 1000 euro per l’ultimo modello dello smartphone Apple, l’iPhone 15 è la miglior scelta che puoi fare, soprattutto con l’offerta a cui lo trovi oggi. Rapporto qualità-prezzo elevato, affidabilità Apple e prestazioni uniche.

La scheda tecnica si basa sull’ottimo processore A16 Bionic, chip top di gamma e che supporta qualsiasi applicazione senza problemi di rallentamento. Il display è la solita garanzia: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e dotato di un vetro protettivo che limita i danni causati dalle cadute. Una delle novità introdotte con l’iPhone 15 riguarda lo schermo e il design dello smartphone: la presenza della Dynamic Island. Si tratta "dell’isola" dinamica presente nella parte superiore dello schermo e che ha preso il posto del notch. All’interno di questa isola è presente il sensore fotografico e può ospitare anche dei widget che permettono di interagire più velocemente con le app che utilizzi maggiormente.

Novità anche nel comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, trovi una nuova fotocamera principale da 48 megapixel e un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. Un sistema equilibrato e versatile che ti permette di scattare foto e di registrare video di ottima qualità in qualsiasi situazione. Per i selfie hai la garanzia della fotocamera FaceTime. Nell’app Foto, invece, trovi tante utili modalità di scatto.

Chiudiamo con una batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la novità della porta USB-C per la ricarica.

iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15