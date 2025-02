IPhone 16, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo crolla al minimo

Da oggi trovi l'iPhone 16 in promo al minimo storico e risparmi ben 150 euro. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Disponibile in offerta anche l'iPhone 15.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Apple ha appena lanciato sul mercato l’iPhone 16e, una versione "depotenziata" e più economica del suo smartphone di punta. Un telefono su cui l’azienda di Cupertino punta molto e che come prevedibile ha provocato uno scossone sul mercato, facendo scendere il prezzo di molti telefoni. Tra cui proprio l’iPhone 16 da cui prende ispirazione. Lo smartphone premium dell’azienda di Cupertino, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 15% che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino e approfitti anche del minimo storico. Il sito di e-commerce offre anche condizioni di acquisto irripetibili, tra cui la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Con l’iPhone 16 Apple ha fatto un deciso salto in avanti soprattutto sotto il punto di vista tecnologico con l’introduzione di un sistema di intelligenza artificiale. Dotato del processore A18 che permette di utilizzare Apple Intelligence, il nuovo sistema AI che arriverà a brevissimo anche in Italia dopo aver stupito negli Stati Uniti. Nuovo anche il comparto fotografico grazie alla presenza del sensore Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x. Uno smartphone completo e che a questo prezzo diventa un vero best-buy,

iPhone 16

iPhone 15

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’affare davvero imperdibile. Da oggi su Amazon l’iPhone 16 è disponibile a un prezzo di 829 euro, con un risparmio di ben 150 euro su quello di lancio (-15%). Per un prodotto Apple uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un’occasione irripetibile e non a caso è uno dei telefoni più venduti sul sito di e-commerce in questi ultimi giorni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 165,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16

Se, invece, vuoi spendere un po’ di meno, ma acquistare comunque un ottimo smartphone Apple, su Amazon è in offerta anche l’iPhone 15. Il prezzo è di 699 euro grazie allo sconto del 20% che fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese. Una validissima alternativa da non farsi scappare.

iPhone 15

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 non è un semplice aggiornamento del modello precedente, ma porta con sé tantissime novità, soprattutto a livello tecnologico. A sorprendere è la scheda tecnica che si basa sul nuovo processore A18, il primo a supportare Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale pronto a fare il suo debutto anche in Italia. Porta con sé tanti strumenti utili che rendono ancora più semplice la tua vita. Processore che non teme paragoni e che fa "viaggiare" lo smartphone in maniera spedita. Lo schermo è la solita garanzia: display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione. La memoria interna, invece, è da 128 gigabyte.

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Partiamo dagli aspetti tecnici. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con nuovo sensore principale Fusion da 48 megapixel dotato anche di teleobiettivo 2x. A supporto una obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera FaceTime, diventata oramai una garanzia. Per quanto concerne il sistema fotografico, l’altra novità riguarda l’aggiunta di un pulsante a sfioro sulla cornice laterale che ti permette di gestire l’app Fotocamera come se fosse un macchina fotografica professionale.

Miglioramenti anche sul fronte dell’autonomia: arrivare a fine giornata non è più un problema e grazie alla porta di ricarica USB-C non avrai più problemi di compatibilità con gli altri caricatori.

iPhone 16

iPhone 15