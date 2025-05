IPhone 15, lo sconto è incredibile: minimo storico su Amazon

L'iPhone 15 è in offerta con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina, ottime prestazioni e batteria top.

Fonte foto: Nodokthr/iStock

Un’offerta lampo che non bisogna farsi assolutamente sfuggire per uno degli smartphone più iconici e amati dagli utenti. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 15 con uno sconto speciale del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro. Uno sconto così elevato per un telefono dell’azienda di Cupertino non è una cosa da tutti i giorni e solo per questo motivo bisognerebbe approfittarne immediatamente. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto imperdibili e che difficilmente trovi su altri siti web.

Sull’iPhone 15 c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei telefoni più acquistati sul mercato, sebbene sia uscito oramai da poco più di un anno. Il merito è dell’ottima scheda tecnica e dei tanti aggiornamenti software rilasciati continuamente da Apple e che l’iPhone 15 continuerà a ricevere per diversi anni. La scheda tecnica si basa sul processore A16 Bionic con 128 gigabyte di memoria interna. Il design si caratterizza per la presenza della Dynamic Island, un’isola "digitale" dove poter gestire velocemente le app che utilizzi maggiormente. Non farti scappare questa super opportunità: le scorte potrebbero terminare presto.

iPhone 15

iPhone 15: offerta, prezzo, sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per l’iPhone 15. Lo smartphone top di Apple è disponibile a un prezzo di 645 euro con uno sconto del 27% rispetto a quello consigliato. Per un telefono top di gamma dell’azienda di Cupertino si tratta di un’occasione veramente unica: trovarlo con uno sconto così elevato non è una cosa da tutti i giorni. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129 euro al mese.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuiti hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Per diminuire il prezzo dello smartphone puoi anche provare il servizio "Recommerce": permuta il tuo vecchio telefono e Amazon ti accredita la somma convenuta direttamente sul conto corrente.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 15 è la scelta perfetta per chi vuole un telefono dell’azienda di Cupertino a un prezzo tutto sommato alla portata di molti, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’iPhone 15 ha una scheda tecnica da top di gamma, e non potrebbe essere altrimenti. Si basa su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione FHD ed è due volte più luminoso rispetto al modello precedente. Il design compatto lo rende uno dei pochi telefoni che puoi ancora utilizzare con una sola mano e lo puoi portare in tasca senza che occupi troppo spazio. Il design si caratterizza per la presenza della Dynamic Island, un’isola presente nella parte superiore dello schermo che mostra le notifiche e le attività in tempo reale. All’interno sono presenti anche i sensori per il FaceID e la fotocamera frontale. Le prestazioni sono assicurate dal processore A16 Bionic supportato da 128 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’utilizzare nessun tipo di app.

Ottimo anche il comparto fotografico. Il merito è della doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x integrato. In questo modo è come avere più di un sensore fotografico in uno. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale FaceTime. Non mancano stili e modalità di scatto disponibili nell’app Foto.

Tra le novità, la presenza del connettore USB-C per la ricarica che ti permette di utilizzare qualsiasi caricabatteria di ultima generazione. Con una singola ricarica arrivi facilmente a fine giornata.

