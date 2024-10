IPhone, il prezzo è crollato definitivamente su Amazon: sconto incredibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’occasione è di quelle irripetibili e lo testimonia il fatto che al momento è lo smartphone più venduto su Amazon, nonostante un prezzo non alla portata di tutti. Sul sito di e-commerce trovi l’iPhone 15 disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto IVA che lo fa diventare immediatamente il telefono da comprare oggi. Il prezzo dello smartphone top di gamma di Apple raggiunge un nuovo minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La promo riguarda tutte le colorazioni disponibili, quindi hai anche la possibilità di scegliere quello che più ti piace.

L’uscita sul mercato dell’iPhone 16 non deve trarre in inganno: l’iPhone 15 resta tuttora uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato, soprattutto oggi grazie alla promo straordinaria che trovi su Amazon. Lo smartphone ha una scheda tecnica da vero top di gamma e ha già ricevuto l’aggiornamento all’ultima versione di iOS, con tutte le nuove funzioni sviluppate da Apple. È affidabile, prestazionale e con una scheda tecnica senza difetti. Insomma, lo smartphone da acquistare oggi se stavi aspettando il momento giusto per avere un iPhone.

iPhone 15 – nero

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo Amazon, l’iPhone 15 diventa lo smartphone che devi avere assolutamente. Il telefono top di gamma della casa di Cupertino è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 719 euro, con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato. Lo sconto prende a riferimento il prezzo del telefono post uscita iPhone 16, mentre se prendiamo come riferimento il prezzo di listino lo sconto è maggiore. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 143,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore.

Puoi scegliere tra cinque colorazioni differenti in base ai tuoi gusti. Clicca sul link qui in basso e completa l’acquisto.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Tra gli smartphone Apple lanciati in questi ultimi anni, l’iPhone 15 è uno dei più innovativi. L’azienda di Cupertino ha aggiornato il design dicendo addio al notch (lo spazio nero presente in alto dove era alloggiata la fotocamera) e facendo posto alla Dynamic Island, "un’isola" dinamica posta nella parte alta dello schermo che permette di gestire velocemente le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio Spotify o le mappe. Un’innovazione tecnica, ma anche di design, che rende ancora più attrattivo l’iPhone 15.

La scheda tecnica è la solita garanzia, a partire dall’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia True Tone che adatta la luminosità alla luce ambientale. Rispetto al modello precedente, lo schermo è anche molto più luminoso. La potenza è garantita dal processore A16 Bionic con a supporto 128 gigabyte di memoria interna.A

Altra grande novità è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore con fotocamera principale da 48 megapixel e sensore da 12 megapixel. Un netto miglioramento rispetto al passato grazie a un sensore principale che permette di scattare immagini con una risoluzione maggiore e con una maggior qualità quando c’è poca luce. Apple ha lavorato anche sulle modalità di scatto e di registrazione dei video, offrendo ancora più strumenti agli utenti.

L’ottimizzazione lato software ha permesso all’iPhone 15 di avere un’autonomia ancora maggiore. Infine, l’ultima grande novità riguarda l’addio alla porta Lightning per abbracciare la porta di ricarica USB-C.

