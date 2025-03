IPhone 15, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo sprofonda

Su Amazon trovi l'iPhone 15 in offerta a un prezzo mai visto prima. Risparmi centinaia di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 15, è arrivato oggi. Lo smartphone top di Apple, infatti, è uno dei protagonisti indiscussi di questo weekend di marzo. Il telefono è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 20%. Inoltre, le condizioni di acquisto sono anche più vantaggiose rispetto ad altri siti web grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. Al prezzo a cui lo trovi disponibile oggi è uno dei migliori smartphone top che puoi acquistare su Amazon.

Nonostante sul mercato sia uscito il nuovo modello, l’iPhone 15 resta ancora uno dei più amati dagli utenti. Grazie alle ottime componenti interne e ai continui aggiornamenti rilasciati da Apple, il telefono resta ancora performante e supporta qualsiasi applicazione. Lo schermo resta la solita garanzia, così come il design. Uno smartphone Apple top di gamma a un prezzo mai visto prima: non approfittarne sarebbe un errore clamoroso. Approfittane subito prima che la promozione termini.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta di oggi l’iPhone 15 torna al minimo storico e diventa assolutamente lo smartphone da comprare oggi. Il telefono Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 20% su quello di listino. Il risparmio è di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare in fase di check-out. Per uno smartphone Apple trovarlo a questo prezzo è un’occasione più unica che rara.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. per il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Questo fine settimana trovi anche in promo l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile a un prezzo di 829 euro con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 165,80 euro al mese. Disponibilità immediata e minimo storico sul sito di e-commerce. Puoi scegliere tra diverse colorazioni

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che lo smartphone sia uscito sul mercato da più di un anno. L’iPhone 15 resta ancora uno dei migliori in questa fascia di prezzo, anche grazie alla garanzia di ricevere gli aggiornamenti software da parte di Apple con tutte le nuove funzionalità per diversi anni.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo telefono. L’iPhone 15 si caratterizza per un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche uno dei più compatti della categoria. Inoltre, su questo modello trova posto anche la Dynamic Island, "l’isola digitale" che prende il posto del notch. All’interno è presente la fotocamera frontale, i sensori per il FaceID e ti facilita anche l’interazione con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio le piattaforme di streaming musicale o le mappe. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore A16 Bionic con a supporto 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, rinnovato rispetto ai modelli precedenti. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da ben 48 megapixel, utilizzata solitamente solo sui modelli Apple più costosi. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Apple ha lavorato molto anche sul software fotografico, migliorando le tante modalità di scatto e di video a disposizione degli utenti. È come avere una macchina fotografica sempre in tasca.

Chiudiamo con la batteria che fa un deciso passo in avanti rispetto al passato: arrivare a fine giornata non sarà un problema.

