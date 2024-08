IPhone 15 Pro, sconto mai visto prima: è il miglior affare di oggi

Da oggi trovi l'iPhone 15 Pro nella versione con 256 GB di memoria interna in offerta con uno sconto che supera i 300 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero

È possibile fare degli ottimi affari in pieno agosto? La risposta è sì e ce lo dimostra Amazon. In questo caldo weekend agostano troviamo sul sito di e-commerce una promo veramente speciale che riguarda l’iPhone 15 Pro, la versione più avanzata e recente dello smartphone di Apple. La versione da 256 gigabyte, una delle più "carrozzate" per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, è disponibile con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Sullo smartphone c’è ben poco da dire. Stiamo parlando di uno dei migliori dispositivi presenti sul mercato, nonostante sia oramai uscito da quasi un anno. Gli aggiornamenti continui e le ottime componenti tecniche scelte dal produttore statunitense fanno la differenza. Rispetto ai modelli degli anni precedenti ci sono anche novità piuttosto interessanti per quanto riguarda le caratteristiche tecniche: nuovo sistema fotografico che rende le foto ancora più dettagliate e il tasto Azione sulla scocca laterale che puoi personalizzare in base alle tue necessità. Non approfittare di questo super sconto potrebbe essere un grandissimo errore.

iPhone 15 Pro – titanio blu

iPhone 15 Pro – titanio

iPhone 15 Pro – titanio bianco

iPhone 15 Pro – titanio nero

iPhone 15 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per l’iPhone 15 Pro nella versione con 256 gigabyte di memoria interna. Grazie allo sconto del 23% disponibile su Amazon da oggi lo paghi 1049 euro, con un risparmio netto di 320 euro su quello di listino. Non finisce qui. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis, o in alternativa il servizio Amazon con 5 rate a tasso zero (disponibile solo per alcuni utenti). La disponibilità dello smartphone Apple è immediata e la consegna avviene in tempi record.

Si tratta di un’occasione unica da non farsi sfuggire. Trovare un prodotto Apple con uno sconto così elevato non è una cosa di tutti i giorni, a maggior ragione se si tratta dell’ultima telefono lanciato sul mercato.

iPhone 15 Pro: le caratteristiche tecniche

Prima di passare in rassegna la scheda tecnica dell’iPhone 15 Pro, partiamo da una novità estetica. La cornice laterale è realizzata in titanio che lo rende più resistente e leggero allo stesso tempo. E dà l’idea di avere tra le mani uno smartphone di un livello ancora più elevato. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere

Passiamo alla scheda tecnica e partiamo subito con il display. Sull’iPhone 15 Pro trovi uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce esterna e con tecnologia Pro Motion che adatta il refresh rate in base al contenuto che si sta vedendo e raggiunge un picco di 120 Hz. Presente anche la Dynamic Island che ti mostra avvisi e attività in tempo reale. La potenza è assicurata dall’ottimo processore A17 Pro con a supporto 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Apple ha lavorato molto anche sul comparto fotografico dell’iPhone 15 Pro. Nella parte posteriore trovi un sistema fotografico professionale con tripla fotocamera. Il sensore principale è da 48 megapixel che permette di scattare foto e di registrare video con una qualità pari a quella di una fotocamera professionale. A supporto hai anche un teleobiettivo 3x senza perdita di qualità. La fotocamera frontale è la solita garanzia e non avrai problemi a scattare selfie sempre perfetti.

La batteria ha fatto dei grossi salti in avanti e non hai problemi ad arrivare a fine giornata, anche dopo un utilizzo intenso. Chiudiamo con l’ultima grande novità: sulla cornice laterale è stato aggiunto il tasto Azione che ti permette di attivare una sola funzione scegliendola da una lista. Ad esempio, cliccandolo puoi attivare la fotocamera oppure attivare il silenzioso. Una novità che può sembrare banale, ma che in realtà è molto utile.

