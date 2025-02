IPhone 16 Pro, con lo sconto Amazon il prezzo crolla al minimo storico

Lo smartphone premium di Apple è disponibile in offerta con uno sconto di quasi 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e condizioni di acquisto.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Se c’è uno smartphone che cattura l’attenzione quando è in offerta, è sicuramente l’iPhone 16 Pro. E non potrebbe essere altrimenti. Parliamo di uno dei telefoni più desiderati tra quelli disponibili sul mercato e dotato delle migliori componenti disponibili sul mercato. Rispetto al modello precedente, Apple ha fatto anche un grande salto in avanti sotto il punto di vista tecnologico, dotandolo di un nuovo processore progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e un nuovo sensore ultragrandangolare che permette scatti ancora più dettagliati. Anche sotto il punto di vista del design ci sono importanti novità, a partire dal nuovo tasto a sfioro che ti permette di controllare il comparto fotografico con maggiore intuitività.

Come detto, però, a catturare oggi l’attenzione è soprattutto la promo disponibile su Amazon. L’iPhone 16 Pro è disponibile al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo smartphone di Apple, è arrivato oggi.

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Trovare un prodotto Apple in offerta è di per sé già complicato, a maggior ragione se si tratta di un dispositivo come l’iPhone 16 Pro da poco uscito sul mercato. Da oggi è disponibile a un prezzo di 1099 euro con uno sconto che ti fa risparmiare ben 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 219,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistando lo smartphone oggi ottieni anche un abbonamento gratis della durata di sessanta giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo come da indicazioni di Amazon. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16 Pro: le caratteristiche tecniche

Spesso si rimprovera ad Apple di essere poco coraggiosa quando si tratta di lanciare una nuova versione dei suoi smartphone. Rimprovero che non può essere fatto con l’iPhone 16 Pro. L’ultimo modello del telefono premium di Apple, infatti, è dotato di tutte le migliori componenti disponibili sul mercato e l’azienda di Cupertino è intervenuta sia sotto il punto di vista del design sia della scheda tecnica.

Partiamo dal design. Confermata la cornice in titanio che lo rende sia più leggero sia più resistente. Sempre sulla cornice laterale è stato aggiunto un tasto a sfioro che permette di aprire immediatamente la fotocamera e di utilizzare il telefono come se fosse una macchinetta professionale. Nella parte frontale trova posto la Dynamic Island impreziosita di nuove funzionalità e widget.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’iPhone 16 Pro si conferma essere dei migliori telefoni disponibili sul mercato. A partire dallo schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici ad altissima risoluzione (leggermente più grande rispetto al passato). Le prestazioni sono assicurate dal chip A18 Pro, un processore progettato da Apple appositamente per gli strumenti di intelligenza artificiale che renderanno ancora più ricco l’iPhone nei prossimi mesi/anni. La memoria interna, invece, è da 128 gigabyte.

Migliorato anche il comparto fotografico posteriore. Al sensore principale da 48 megapixel è stato affiancato un nuovo obiettivo ultragrandangolare sempre da 48 megapixel che assicura foto panoramiche con ancora più dettagli e scatti macro unici. A corredo un teleobiettivo con zoom 5x che ti trasforma in un fotografo professionista. L’iPhone 16 Pro si conferma lo smartphone ideale per i content creator e puoi registrare video con una risoluzione 4K a 120 fps.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia senza precedenti. E grazie alla ricarica via USB-C avere l’iPhone con il 100% di carica non è mai stato così semplice.

