IPhone, questo modello è da comprare oggi: affare per tutti

Lo smartphone top di Apple è in offerta con uno sconto che supera i 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche dello smartphone.

L’iPhone è da sempre uno degli smartphone più seguiti sui siti di e-commerce. In molti aspettano il momento propizio per acquistarlo approfittando di qualche offerta lampo. Offerta che oggi trovi su Amazon per l’iPhone 14, la penultima versione del telefono Apple, considerato anche uno dei migliori disponibili sul mercato. Il merito è di una particolare combinazione tra scheda tecnica e aggiornamenti rilasciati continuamente dall’azienda di Cupertino che portano nuove funzioni e novità estetiche.

L’iPhone 14 è disponibile con un ottimo sconto che fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero approfittando del servizio presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, c’è poco da dire. Ottimo schermo, processore prestazionale e un comparto fotografico unico nel suo genere con doppia fotocamera posizionata in diagonale. Approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14 – giallo

iPhone 14 – rosso

iPhone 14 – viola

iPhone 14: prezzo, sconto e offerta Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPhone 14. Oggi trovi lo smartphone Apple in promo a un prezzo di 669 euro, con uno sconto del 24%. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e per essere un prodotto dell’azienda di Cupertino si tratta di un’occasione unica da non farsi sfuggire. Non finisce qui. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 133,80 euro al mese. La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo.

Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 14: le caratteristiche tecniche

Aggiornato all’ultima versione di iOS (e continuerà a ricevere gli aggiornamenti per diversi anni), l’iPhone 14 è la scelta migliore che puoi fare se vuoi acquistare uno smartphone Apple, ma non vuoi spendere cifre elevatissime.

Nonostante sia disponibile sul mercato da oramai più di un anno, l’iPhone 14 resta ancora super performante e puoi farci veramente di tutto, dallo scattare immagini con una qualità elevatissima, fino all’utilizzare le app più pesanti, come videogame e quelle per il fotoritocco. La scheda tecnica dello smartphone non inganna: a bordo è presente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia True Tone che adatta in automatico la luminosità in base alla luce esterna. La potenza è assicurata dal processore A15 con a supporto 128 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forte dello smartphone è il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti. Da anni Apple investe in questo settore e ha raggiunte vette elevatissime. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera da 12 megapixel con sensori posizionati in diagonale. Una scelta compiuta solo da Apple ma che ha permesso di inserire due sensori con un diametro maggiore e che catturano maggiore luce. Nell’app Fotocamera trovi anche tante funzioni interessanti per scattare e registrare video in qualsiasi situazione, anche mentre sei in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di completare un intero giorno di utilizzo. Lo smartphone è anche resistente all’acqua.

