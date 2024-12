Roomba, aspirapolvere a prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: iRobot

Con le offerte di fine anno di Amazon non mancano le occasioni per fare dei grandissimi affari, anche per alcuni dei prodotti più ricercati dell’anno. Ad esempio, da oggi trovi sul sito di e-commerce il robot aspirapolvere top di gamma iRobot Roomba i7 in promo con uno sconto di ben il 42% che fa crollare il prezzo. Per capire la bontà della promo basta un semplice dato: acquistandolo oggi risparmi ben 270 euro rispetto al prezzo consigliato. E puoi anche pagarlo a rate.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7 è quanto di meglio possa offrire il mercato. L’affidabilità e la qualità dei dispositivi iRobot è conclamata, così come l’unicità delle tecnologie che trovi a bordo dei robot aspirapolvere. Il modello disponibile oggi in offerta è dotato di sensori di ultima generazione che mappano efficacemente l’abitazione e creano una planimetria di tutte le stanze, in modo da programmare giorno per giorno la pulizia della casa. Grande potenza di aspirazione e lo puoi controllare comodamente dallo smartphone. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato: approfittane ora.

iRobot Roomba i7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte del giorno e per capirlo basta veramente poco. Da oggi trovi il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7 in promo con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 379,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e miglior prezzo web. Il risparmio è veramente esagerato e supera abbondantemente i 250 euro. Puoi anche dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzionalità del robot aspirapolvere.

iRobot Roomba i7: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere iRobot Roomba i7 è in grado di realizzare velocemente la mappa digitale della tua casa nei minimi particolari tramite la tecnologia Cutting-Edge. Ma non solo. Realizza percorsi logici al fine di pulire in modo rapido e conseguenziale i vari ambienti domestici mediante la navigazione vSLAM. Grazie a sensori aggira gli ostacoli con estrema precisione, evitando di rimanere bloccato. Altri sensori degni di nota sono i Dirt Detect. Di cosa si tratta? Di sensori in grado di individuare le aree più sporche della tua casa.

Si gestisce in maniera semplice, grazie alla app gratuita iRobot Home, ma anche a voce, tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Qualora la batteria si stesse esaurendo, torna da solo alla stazione di ricarica per poi riprende le pulizie proprio da dove aveva interrotto. Batteria che vanta un’autonomia di circa 75 minuti, quindi garantisce oltre un’ora di pulizia approfondita. Oltre che intelligente, è anche molto potente: riesce ad aspirare anche i peli di animali domestici e i capelli; dunque è molto utile per chi ha "amici a 4 zampe" in casa che rilasciano peli sul pavimento e sui tappeti. L’aspirazione avviene tramite 3 fasi e l’efficacia della pulizia è garantita dalla presenza di doppie spazzole in gomma multi-superficie. Potenza, ma anche delicatezza sulle superficie più delicate, come parquet o tappeti; grazie a una testina che si adatta automaticamente.

L’aspirapolvere iRobot Roomba i7 è così intelligente da essere in grado di fornirti suggerimenti personalizzati in base alle tue abitudini o al tuo ambiente domestico. Così come raccomandarti la necessità di effettuare pulizie extra durante le stagioni in cui le allergie sono più diffuse e insidiose o di muta dei tuoi animali domestici.

