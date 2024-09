Roomba, il robot aspirapolvere a un prezzo mai visto prima: sconto imperdibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Se il robot aspirapolvere è diventato in questi anni uno degli elettrodomestici più ricercati e acquistati dagli utenti, gran parte del merito è di iRobot, azienda che per prima ha investito nel settore e che da oramai diversi anni continua a lanciare modelli con tecnologie sempre più avanzate. Quando si trova uno di questi modelli in offerta con uno sconto del 41%, l’unica cosa da fare è acquistarlo subito prima che la promo termini. Ci riferiamo all’ottima promo disponibile oggi su Amazon per l’iRobot Roomba i7156, modello abbastanza recente e che solo acquistandolo oggi risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il robot aspirapolvere Roomba è dotato di sensori di ultima generazione in grado di mappare alla perfezione ogni angolo della tua abitazione e tramite l’app puoi scegliere dove e quando pulire. Il motore assicura una grande potenza di aspirazione e pulisce il pavimento in maniera ottimale. Con la tecnologia Dirt Detect rileva dove c’è più sporco e lo aspira con maggior potenza. Inoltre, lo puoi anche controllare da remoto utilizzando i comandi vocali. Un’offerta da non farsi sfuggire per nessun motivo.

iRobot Roomba i7156

iRobot Roomba i7156 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ecco una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon per un elettrodomestico per la casa. Il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7156 è in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo 379,90 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità del robot è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di 24 ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

iRobot Roomba i7156

iRobot Roomba i7156: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere può essere utilizzata comodamente tramite la app iRobot Home dove trovi la scansione della mappa dell’abitazione, riconoscimento delle stanze e suggerimenti in base alle stagioni. Puoi decidere che pulisca solo in una zona, oppure, di contro, di evitare che vada in determinate zone della casa. Sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie, per una pulizia approfondita. Compatibile con Google Assistant e Alexa, per comandarlo a voce.

Esclusiva poi la tecnologia Imprint Link, grazie alla quale puoi far muovere in sintonia e in maniera sincronizzata più elettrodomestici smart del brand iRobot. Grazie ai sensori intelligenti di ultima generazione e a un potente sistema di pulizia, si muoverò con agilità nella tua casa per pulire in profondità i tuoi pavimenti. E ancora, la navigazione vSLAM consente di mappare la casa per seguire percorsi ordinati e pulire già al primo passaggio. In caso la batteria si scarichi, torna da solo alla stazione di ricarica, per poi riprendere da dove ha interrotto.

iRobot Roomba i7156