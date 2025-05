Roomba, con lo sconto Amazon il prezzo del robot è crollato

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba j7+ è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Quando si parla di robot aspirapolvere, una delle aziende leader nel settore e tra le prime ad aver investito su questo settore è sicuramente iRobot. I robot aspirapolvere Roomba sono tra i più rinomati sul mercato e si caratterizzano per tecnologie all’avanguardia e per l’affidabilità del prodotto. Tra i modelli più recenti c’è l’iRobot Roomba J7+, robot aspirapolvere top di gamma disponibile da oggi con un’offerta speciale su Amazon. Il robot, infatti, è disponibile con uno sconto del 39% che fa risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino e approfitti del minimo storico. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Insomma, la classica offerta imperdibile che solo Amazon può assicurarti.

L’iRobot Roomba J7+ è quanto di meglio possa offrire il mercato. Oltre ad assicurare una grande potenza di aspirazione, il robot è dotato anche della stazione di svuotamento automatico: in questo modo non dovrai cambiare il sacchetto a ogni pulizia. I sensori di ultima generazione mappano accuratamente tutta l’abitazione ed evitano gli ostacoli che trovano lungo il percorso, come ad esempio sedie e fili della corrente. A questo prezzo è un vero affare: non fartelo scappare.

iRobot Roomba j7+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il robot aspirapolvere iRobot Roomba J7+. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 549 euro grazie allo sconto del 39% che ti fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. Non solo approfitti del minimo storico, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 45,83 euro al mese utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni di acquisto che non trovi su altri siti di e-commerce.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, quindi la puoi testare con tutta calma.

iRobot Roomba j7+: le caratteristiche tecniche

iRobot Roomba j7+ è in grado di schivare gli ostacoli presenti sul pavimento con estrema precisione, grazie alla tecnologia di navigazione PrecisionVision. Suggerisce pulizie extra in particolari periodo dell’anno: si pensi a eventi naturali straordinari come la concentrazione di polline nell’aria o la muta degli animali. Puoi gestirlo a voce o tramite app, comandando di pulire determinate zone quando vai di fretta e non hai tempo. Il robot aspirapolvere lo farà per te. Inoltre, grazie alla tecnologia Dirt Detect, è lo stesso elettrodomestico a rilevare zone più sporche e concentrare la sua azione in quei determinati punti.

Si svuota automaticamente nel sacco anti-allergico AllergenLock dotato di una capienza media di 2 mesi. Una volta pieno, lo sfili facilmente, senza dover mai toccare lo sporco. Il sacchetto cattura e intrappola il 99% di polline e muffe. Il sistema di pulizia consta di 3 fasi e si compone di rulli contro-rotanti, un potente motore aspirante e una spazzola laterale. In questo modo, lo sporco sarà sempre rimosso, ma, soprattutto, raggiunto anche negli angoli più irraggiungibili. Riproduce con estrema precisione la mappa della casa grazie alla funzione Imprint Smart Map, così potrai anche visualizzare i suoi movimenti in tempo reale.

