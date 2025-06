Roomba, robot aspirapolvere a meno di metà prezzo: sconto shock Amazon

Fonte foto: iRobot

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile l’iRobot Roomba Combo j5 con uno sconto esagerato del 57% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Oltre a pagarlo meno della metà hai anche la possibilità di dividere il pagamento in 5 rate a tasso zero. In questo modo la spesa diventa ancora più sostenibile.

Il robot aspirapolvere di Roomba è dotato anche di un accessorio facile fa montare che ti permette di lavare il pavimento. Un elettrodomestico due in uno che ti semplifica le pulizie quotidiane, alleggerendoti di un grosso peso. Mappa intelligentemente tutta l’abitazione e lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone. Si adatta a tutte le superfici e difficilmente ti delude. Un elettrodomestico per la tua abitazione completo e da oggi disponibile a un prezzo stracciato.

iRobot Roomba Combo j5

iRobot Roomba Combo j5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo per il robot aspirapolvere iRobot Roomba Comba j5. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 299,03 euro con uno sconto esagerato del 57% che te lo fa pagare meno della metà. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto è di ben 400 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,81 euro al mese a tasso zero.

L’elettrodomestico per la pulizia quotidiana è già disponibile e ti viene consegnato nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le sue funzionalità.

iRobot Roomba Combo j5: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5 è dotato di sensori di ultima generazione in grado di evitare gli oggetti sul pavimento: che si tratti di pantofole, giocattoli, zaini, calzini, scarpe o animali domestici. Ma fa anche di più: integra il sistema P.O.O.P. (acronimo di Pet Owner Official Promise) grazie al quale evita accuratamente eventuali bisognini del tuo animale sul pavimento. Non è solo intelligente, è anche potente: prevede un sistema di pulizia a 4 fasi in grado di aspirare senza indugi sporco, detriti, peli degli animali domestici e capelli ovunque si nascondano.

Qualora lo sporco sia particolarmente ostile, esegue più passaggi per evitare che restino tracce sul pavimento, eseguendo movimenti in modo logico con linee parallele. Tramite la app scaricabile gratuitamente, puoi escludere zone dal passaggio del robot, programmare pulizie più mirate laddove c’è più disordine e ricevere suggerimenti sulle pulizie da eseguire. Con il contenitore dell’acqua e il panno in microfibra, si trasforma in un implacabile sistema lavapavimenti, aggirando anche i tappeti. Al fine di funzionare al meglio, iRobot Roomba Combo j5 utilizza due contenitori: l’uno per la sola polvere, l’altro combinato (a due scomparti) per la polvere e la soluzione detergente. Nella confezione troverai anche un tappetino che evita eventuali sgocciolature sul pavimento quando è in ricarica.

