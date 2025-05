Roomba, il robot aspirapolvere a prezzo stracciato: costa meno della metà

Fonte foto: Roomba

La pulizia dell’abitazione può portare via tempo prezioso, soprattutto se si passa gran parte della giornata fuori casa per motivi di lavoro. Fortunatamente la tecnologia ci viene in soccorso da oramai un paio di anni sono apparsi sul mercato i robot aspirapolvere. Elettrodomestici facilissimi da utilizzare e che puliscono e lavano il pavimento di casa al posto nostro. Il nostro unico compito è quello di gestirli tramite l’app dello smartphone e controllare che tutto vada per il meglio.

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimento, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5 in offerta con uno sconto del 53% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Il risparmio si aggira sui 400 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile e che ti consigliamo di approfittare immediatamente. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

iRobot Roomba Combo j5

iRobot Roomba Combo j5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5. Da oggi è disponibile con uno sconto del 53% e lo paghi 329,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Per capire la bontà della promo basta citare un semplice dato: il risparmio netto sfiora i 400 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 65,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il robot aspirapolvere top di gamma è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo a fondo. Approfitta subito di questa occasione, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

iRobot Roomba Combo j5: le caratteristiche tecniche

Scaricando l’app gratuita iRobot Home puoi gestire facilmente il tuo iRobot, visualizzare la mappa che ha creato, seguire i suoi spostamenti sulla stessa, programmare le pulizie, creare delle zone dove vuoi che non vada. E se non hai avuto tempo di mettere in ordine casa e ci sono tanti oggetti sul pavimenti, non preoccuparti. Il robot aspirapolvere lavapavimenti riesce a superare tutti gli oggetti con precisione: da scarpe e pantofole ai giocattoli, passando per borse e zaini, fino a lettiere e ciotole. Non importa la loro dimensione. Non temere che possa rovinarti parquet e tappeti: Roomba Combo j5 sa bene quando usare i panni umidi e quelli a secco onde evitare di rovinarli.

Pulizia approfondita, grazie al sistema di pulizia a 4 fasi capace di rimuovere sporco, detriti e peli degli animali domestici ovunque si nascondano. Una bella notizia per chi ha cani e gatti in casa. Le spazzole, oltre a essere flessibili per inserirsi negli spazi più stretti, puliscono anche in senso logico con linee parallele così da adattarsi su diversi tipi di pavimento. Non sarà trascurata alcuna zona, grazie alla tecnologia brevettata Dirt Detect che consente a questo spettacolare elettrodomestico di rilevare le aree più sporche e pulirle più accuratamente. Invia anche suggerimenti sulle pulizie da effettuare e torna automaticamente alla base di ricarica. Nella confezione, infine, troverai anche un tappetino salvagoccia per evitare che possa bagnare il pavimento mentre si ricarica.

