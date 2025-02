Le Community di YouTube si allargano, ma cambiano nome

Fonte foto: my masterpiece / Shutterstock.com

YouTube continua a evolversi, con l’obiettivo di diventare, sempre di più, una piattaforma social, per contrastare Instagram e TikTok e offrire ai creatori di contenuti la possibilità di continuare a crescere, raggiungendo un numero sempre maggiore di utenti.

L’ultima novità per il servizio di Google riguarda la sezione Community, lanciata lo scorso anno con l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra il gestore di un canale e i suoi follower. Per rendere ancora più efficace questa funzione, YouTube ha annunciato una serie di novità oltre che un rebranding

Cosa cambia per le Community di YouTube

Le Community di YouTube sono accessibili esclusivamente dall’app per dispositivi mobile del servizio, entrando nella pagina principale del canale e visitando la sezione dedicata che ora è stata rinominata in “Post”. In questa sezione è possibile, sia per il proprietario del canale che per i follower, postare contenuti.

Gli utenti, quindi, hanno la possibilità sia di entrare in contatto diretto con il creator che di avviare discussioni tra di loro, ad esempio per commentare un contenuto di un video pubblicato sul canale. Una Community può essere gestita tramite una serie di tool di moderazione che il proprietario del canale YouTube ha a sua disposizione per regolare i post ed evitare la violazione delle linee guida della piattaforma.

YouTube ha intenzione di estendere la funzione a un numero sempre maggiore di canali. In questo momento, però, le Community non sono attivabili da tutti i canali, anche se è stata annunciata una maggiore disponibilità del servizio. Un canale YouTube, per poter attivare una Community, dovrà ricevere un invito (da YouTube stessa) tramite e-mail o tramite notifica all’interno dell’app.

A questo punto, sarà il gestore del canale a dover scegliere se attivare o meno la Community, permettendo così ai suoi follower di poter contare su di uno spazio dedicato all’interno del canale stesso dove poter sfruttare una comunicazione bidirezionale. Se la funzione Community non viene attivata, la sezione Post sarà utilizzabile esclusivamente dal creator per annunci diretti ai suoi iscritti.

Come usare le Community di YouTube

Come sottolineato in precedenza, le Community non sono disponibili (per il momento) per tutti i canali. I creator selezionati possono attivarle su invito da parte di YouTube.

Per gli utenti, invece, c’è la possibilità di verificare se la funzione è stata attivata da un determinato canale andando nella sezione principale del canale e poi in Post > Go to Community.

In alcuni casi, potrebbe esserci un banner, nella pagina principale del canale, a indicare l’attivazione della funzione che, ricordiamo, è ancora in fase di beta.