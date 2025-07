Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Jack Dorsey, la mente dietro Twitter (acquistato a Elon Musk e diventato poi X), CEO di Block e amministratore delegato di Square, è al lavoro su un nuovo e ambizioso progetto che promette di rivoluzionare il panorama delle piattaforme di messaggistica istantanea, Bitchat.

L’app in questione non vuole essere una copia di quelle esistenti come WhatsApp, Telegram o Signal, ma nasce con l’idea di rappresentare un’alternativa ad esse, superandone i limiti attuali.

Come funziona Bitchat

La sua caratteristica di Bitchat è la sua capacità di funzionare anche in assenza di connessione internet e senza richiedere una SIM, un numero di telefono o un nickname.

L’app, infatti, utilizza la tecnologia Bluetooth, una scelta interessante che le permette di stabilire una comunicazione immediata e temporanea tra dispositivi vicini, eliminando di fatto la dipendenza da infrastrutture di rete tradizionali. Da quello che sappiamo, Dorsey sta lavorando per implementare In futuro anche l’integrazione del Wi-Fi, in modo da ampliare ulteriormente le possibilità di connessione.

Questo è un aspetto rivoluzionario di questo software, consentendogli di operare anche in “scenari a rischio” dove l’accesso a Internet è limitato o bloccato, superando di fatto qualsiasi operazione di censura.

Altra particolarità di questa applicazione è una grande attenzione per la privacy: ogni messaggio scambiato è crittografato end-to-end, cosa che lo rende inaccessibile a terze parti. Inoltre le chat non vengono archiviate su server esterni, ma esclusivamente in locale sui dispositivi degli utenti e, per impostazione predefinita, le conversazioni scompaiono automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, rafforzando ulteriormente la tutela dei dati personali.

Non è prevista alcuna raccolta di dati e tantomeno la creazione di un account, eliminando, dunque, tutti quelli che vengono considerati i punti deboli nella privacy delle app di messaggistica tradizionali.

Oltre a tutte queste innovazioni, Bitchat include anche le funzioni più classiche già viste sulle piattaforme concorrenti come: le chat di gruppo, le opzioni per proteggere le chat con delle password e l’invio di messaggi offline che il destinatario riceverà non appena entrerà nel raggio di azione del Bluetooth

Come utilizzare Bitchat

Al momento, Bitchat è in fase beta ed è accessibile solo a un numero limitato di utenti che hanno il compito di provare l’applicazione, fornire feedback sul suo utilizzo e segnalare eventuali bug ed errori da correggere prima della release finale.

Non è ancora disponibile una data d’uscita sul mercato ma è chiaro che, non appena disponibile, questa piattaforma potrebbe dare filo da torcere alla concorrenza, soprattutto per la sua grande attenzione verso la privacy e per il fatto che possa essere utilizzata anche in assenza di connessione.

Difficile dire se Bitchat avrà lo stesso successo delle piattaforme concorrenti ma l’idea di portare sul mercato qualcosa di nuovo, in un settore ormai denso di offerte più o meno valide, è sicuramente una sfida affascinante per Jack Dorsey, che potrebbe avere tra le mani un prodotto che, davvero, può ripensare totalmente l’attuale idea di comunicazione.