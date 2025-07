Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

Google continua a lavorare all’integrazione di Gemini all’interno della suite Workspace. Si tratta di un aspetto chiave della strategia dell’azienda che punta a rendere sempre più accessibili le sue funzioni AI con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti.

L’ultima novità in tal senso è rappresentata dall’arrivo delle Gems all’interno di Workspace, che saranno accessibili direttamente dal pannello laterale su Gmail, Drive, Documenti, Presentazioni e Fogli. Si tratta di un modo semplice ed efficace per rendere ancora più semplice utilizzare l’AI tramite le app di Google.

Cosa cambia per gli utenti Workspace

Con la possibilità di accedere alle Gems tramite il pannello laterale delle varie app della suite, gli utenti Workspace potranno sfruttare le potenzialità di Gemini andando a sfruttare assistenti AI già preconfigurati per poter eseguire determinati compiti.

In questo modo, non ci sarà la necessità di inserire ogni volta dei prompt complessi, spiegando all’AI cosa deve fare, ma basterà richiamare il tool già disponibile, ad esempio per la stesura di un testo, il riassunto, la realizzazione di un elemento di codice e molto altro ancora.

Si tratta, quindi, di un tool aggiuntivo che può velocizzare il flusso di lavoro, rendendo ancora più semplice l’accesso all’AI tramite Workspace. Direttamente dal pannello laterale, è possibile accedere a una sezione chiamata Gems, contenente le varie macro predefinite.

Gli utenti possono anche creare nuove funzioni in modo da arricchire le potenzialità di Gems e migliorare l’utilizzo delle funzioni AI all’interno della suite di applicazioni a cui è possibile accedere con Google Workspace.

Per il momento, questa novità è in fase di test ed è accessibile agli utenti selezionati tramite il programma Workspace Labs. Google, però, prevede di avviare presto un rilascio globale. L’obiettivo è garantire agli utenti Workspace la possibilità di utilizzare le Gems tramite le varie applicazioni già nel corso delle prossime settimane. Ulteriori aggiornamenti in merito a questa novità dovrebbero arrivare a breve. Google, infatti, sta accelerando la fase di test.

Gemini è sempre più protagonista

L’integrazione di Gemini in tutti i servizi Google diventa sempre più profonda. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, l’azienda intende connettere le app Workspace a Gemini in modo da offrire strumenti sempre più efficaci per l’utilizzo dell’AI.

Si tratta di uno dei tanti progetti che Google sta portando avanti per incrementare le potenzialità della sua AI, che può anche generare video, ricorrendo al nuovo modello Veo 3, e che punta a offrire un’esperienza d’uso sempre più multi-piattaforma agli utenti.