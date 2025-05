Si punta sempre il dito contro gli adolescenti per il loro uso dei social media, accusandoli di superficialità, dipendenza e disconnessione dalla realtà. Ma i giovani e i giovanissimi non sono certamente gli unici a confrontarsi nel bene e nel male con le piattaforme social, da YouTube e TikTok. Allarghiamo dunque lo sguardo: come si comporta online la Generazione X? A fotografare la situazione che riguarda i nati tra il 1965 e il 1980 è un’analisi di Kolsquare, piattaforma europea che si occupa di influencer marketing.

Non solo Facebook: alla Generazione X piace anche TikTok

I membri della Generazione X, che oggi hanno tra i 45 e i 60 anni, sono stati tra i primi a scoprire Facebook e a guardare video su YouTube, quando era ancora una novità. Questi utenti sono ancora molto attivi sui social, rileva Kolsquare, e continuano a restare fedeli ai loro “primi amori”: su YouTube rappresentano infatti il 23,9% dell’utenza, su Facebook il 17,9%.

Più inaspettato è invece il fatto che la fascia d’età 45-60 anni sia il segmento in più rapida crescita su TikTok, social dove il 69% degli utenti ha meno di 35 anni e dove nel 2024 la Gen X rappresentava un significativo 15,2% degli utenti totali. Si tratta di una percentuale maggiore rispetto a quella di Instagram, dove la presenza della Gen X si ferma al 14,2%.

Cosa fa la Generazione X sui social? Lo dicono i dati

I creator appartenenti alla Generazione X rappresentano una minoranza sulla scena digitale: sono appena il 2% su TikTok e il 5% su Instagram. Questi profili si distinguono per uno stile comunicativo autentico, lontano dalle logiche dei trend effimeri.

È un approccio genuino che a quanto pare riscuote grande successo tra le fasce più giovani: quasi 7 ragazzi under 30 su 10, secondo l’analisi di Kolsquare, dichiarano di seguire e apprezzare questi influencer “senior”.

La maggioranza degli utenti social Gen X, però, più che creare contenuti in modo strategico, si colloca tra chi fruisce di questi contenuti. Gli adulti tra i 45 e i 60 anni non tendono a inseguire le mode del momento, ma cercano esperienze digitali significative, costruendo vere e proprie community attorno a interessi condivisi.

Si tratta in generale di utenti fedeli e coinvolti: il 37,2% delle donne e il 34,3% degli uomini in questa fascia di età afferma di utilizzare regolarmente i social per seguire creator competenti, capaci di offrire contenuti informativi, utili e spesso anche divertenti.

Cibo e spettacolo: ecco cosa piace alla Gen X sui social

I motivi che spingono gli utenti Gen X a usare i social sono diversi da quelli dei più giovani e, come detto, sono più orientati a un uso relazionale e informativo. In particolare, gli utenti Gen X affermano di frequentare queste piattaforme per restare in contatto con amici e familiari, leggere notizie e passare il tempo libero in modo piacevole.

Tra gli interessi principali di questa fascia di utenti spiccano i canali e i contenuti legati al mondo televisivo, così come i profili dedicati alla ristorazione e alla cultura del cibo, ambiti in cui trovano ispirazione, intrattenimento e un gradevole senso di familiarità.