Nel corso dell'evento Made On YouTube sono state annunciate tante novità per il futuro della piattaforma: l'AI è protagonista

YouTube guarda la futuro, con tante novità in arrivo che andranno ad arricchire la piattaforma, con un’attenzione sempre maggiore all’intelligenza artificiale, oramai focus di tutto l’ecosistema Google. Nel corso dell’evento Made On YouTube, l’azienda ha anticipato alcune delle novità in arrivo per il futuro della piattaforma. Gli annunci di YouTube si sommano alle novità già annunciate per YouTube Premium.

Made On YouTube: AI protagonista

Tra le novità in arrivo per YouTube, svelate nel corso di Made On YouTube, c’è l’integrazione di Veo all’interno di YouTube Shorts. Si tratta del modello AI per la generazione di video che sarà utilizzabile per generare sfondi per gli Shorts, arricchendo la funzionalità Dream Screen lanciata lo scorso anno.

Con Veo, inoltre, sarà possibile anche generare video della durata massima di 6 secondi da inserire negli Shorts. I contenuti generati dall’AI saranno accompagnati da un’etichetta in modo da comunicare agli utenti che il video visualizzato contiene elementi creati dall’intelligenza artificiale.

YouTube ha anticipato anche l’arrivo di un “partner creativo“: la scheda Ispirazione di YouTube Studio sarà rinnovata con l’integrazione dell’AI generativa che aiuterà il creator a scegliere i temi da trattare e i contenuti da pubblicare, fornendo suggerimenti e assistenza.

Nel corso del prossimo anno, inoltre, sarà inserita una scorciatoia che porterà direttamente alla scheda Ispirazione da qualsiasi punto dell’app. In questo modo, sarà possibile sottoporre all’AI commenti, video pubblicati su altri canali e qualsiasi altro contenuto presente su YouTube.

Made On YouTube: le altre novità

I canali di YouTube, inoltre, avranno delle vere e proprie Community (già attivate per alcuni canali selezionati) in modo da consentire ai propri follower di partecipare a quello che Google definisce un vero e proprio “hub centrale” in cui discutere dei video, dei temi trattati e di tutti i contenuti del canale. In YouTube Studio, inoltre, la scheda Commenti diventerà Community e permetterà al creator di gestire meglio i contatti con i propri follower. Ci sarà anche la possibilità di accedere a suggerimenti di risposta generati dall’AI.

YouTube, inoltre, si prepara a introdurre la funzione Hype (già testata in alcuni mercati): gli utenti della piattaforma potranno sostenere i video dei creator meno noti, con i punti Hype, in modo da renderli virali e consentire loro di raggiungere un pubblico maggiore. I video con più Hype entreranno a far parte di una classifica speciale.

Per incrementare il pubblico dei canali, è prevista l’introduzione del doppiaggio automatico dei video, sfruttando l’intelligenza artificiale. Questo sistema permetterà di abbattere le barriere linguistiche sulla piattaforma. In questo modo, ad esempio, un video in italiano potrebbe diventare virale su scala globale grazie alla possibilità di applicare un doppiaggio in inglese.

Tra le novità legate alla monetizzazione dei contenuti, YouTube ha anticipato l’arrivo dei regali e delle gemme, che saranno introdotte prima nelle live e poi su tutta la piattaforma, avvicinando YouTube ad altri servizi come Twitch e TikTok. È prevista anche un’espansione di YouTube Shopping in nuovi mercati (per ora, non in Italia). Per migliorare l’accesso ai contenuti, inoltre, i creator potranno organizzare i contenuti in stagioni ed episodi, rendendo più facile agli utenti l’accesso ai contenuti desiderati.