Fonte foto: Shutterstock

È notizia di qualche giorno fa che Meta, l’azienda di Facebook, WhatsApp e Instagram, sia pronta a introdurre chatbot AI capaci di scrivere per primi agli utenti, senza bisogno che siano questi ultimi a dare il via alla conversazione. La novità avrebbe sicuramente lo scopo di aumentare l’engagement, spingendo le persone a trascorrere più tempo all’interno dell’app, ma forse anche quello di aiutare gli utenti a “rompere il ghiaccio” con le IA suggerendo potenziali argomenti e aprendo la porta a ulteriori interazioni. Sembrano questi gli obiettivi anche dietro l’aggiornamento individuato nell’ultima beta di WhatsApp per Android dal blog WABetaInfo, ovvero la presenza di veri e propri spunti di conversazione preimpostati, utili per iniziare a interagire con l’intelligenza artificiale.

Gli spunti di conversazione preimpostati per parlare con Meta AI

Nella versione 2.25.20.13 di WhatsApp per Android alcuni hanno notato, così come anche in una beta precedente, la presenza di una serie di suggerimenti predefiniti per iniziare una conversazione con Meta AI, l’intelligenza artificiale di Meta integrata nell’app allo scopo di arricchire l’esperienza utente.

I suggerimenti sono impostati direttamente da Meta e, stando alle informazioni al momento disponibili, sono suddivisi in categorie tematiche: ci sono spunti di conversazione relativi alla vita quotidiana, all’attualità, al supporto emotivo e al divertimento.

In base all’ambito di interesse o all’esigenza del momento, l’utente si trova così a disposizione una serie di prompt predefiniti che deve semplicemente cliccare per chiedere quali sono le notizie del giorno, ad esempio, oppure per parlare della propria giornata, per riflettere sulla propria vita o per fissare un obiettivo a lungo termine. Nella sezione divertimento e intrattenimento si potranno invece inviare richieste per avviare quiz sulla personalità, giochi e sfide umoristiche.

I prompt preimpostati all’interno di WhatsApp sono ovviamente solo dei suggerimenti: l’utente è comunque libero di digitare qualunque richiesta gli venga in mente, o di non farlo affatto. Certamente l’introduzione di questi suggerimenti predefiniti mira a rendere l’esperienza con la IA più accessibile e coinvolgente per un pubblico ampio.

Offrendo punti di partenza chiari, infatti, Meta intende facilitare l’interazione anche per chi non sa da dove iniziare o ha bisogno di uno stimolo per esprimersi. Inoltre, la varietà tematica consente di adattare le conversazioni a diversi stati d’animo o contesti, promuovendo un utilizzo più frequente e personalizzato della IA.

Quando diventa disponibile questa novità

Questa funzionalità al momento è stata resa disponibile solo per un numero ristretto di beta tester che stanno utilizzando l’ultima versione di WhatsApp per Android, disponibile sul Google Play Store.

Nelle prossime settimane l’aggiornamento sarà probabilmente esteso a un pubblico più ampio, ma al momento, come tipicamente accade in questi casi, non ci sono informazioni confermate sulle tempistiche del rilascio.