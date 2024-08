Lenovo Tab M11, un ottimo tablet a un prezzo piccolissimo

Lenovo Tab M11 è un tablet low-cost, l’ideale per chi cerca un device per l’intrattenimento e che non vuole spendere troppo. Con l’offerta Amazon è un affare

Fonte foto: Lenovo

Nel vastissimo mercato dei tablet Android ci sono alcuni prodotti molto interessanti che, pur andando ad occupare la fascia più bassa del mercato, sanno garantire buone prestazioni e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Tra i device più apprezzati dagli utenti troviamo sicuramente il Lenovo Tab M11, un dispositivo low-cost ottimo per chi non ha particolari esigenze, ma cerca essenzialmente il classico device da divano, da utilizzare nel tempo libero senza troppe difficoltà e soprattutto senza doversi accontentare di uno schermo piccolo come quello di uno smartphone o di un ben più pesante notebook.

Grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo tablet a meno di 190 euro con la Lenovo Tab Pen inclusa nella confezione. E con un prezzo così, trovare di meglio è molto complicato.

Lenovo Tab M11 – Mediatek Helio G88 – Versione 4/128 GB

Lenovo Tab M11: scheda tecnica

Il Lenovo Tab M11 un display LCD IPS che misura 11 pollici, ha una risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi degli utenti.

Importante sottolineare che lo schermo di questo tablet è compatibile anche con le penne smart come la Lenovo Tab Pen (inclusa nella confezione) che amplifica notevolmente le potenzialità del device consentendo agli utenti di prendere appunti a mano libera e di disegnare.

Il processore scelto da Lenovo è un Mediatek Helio G88 affiancato in questa offerta specifica da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera frontale di nuovo da 8 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del device facilitando, dunque, l’utilizzo del tablet in orizzontale.

Tra le opzioni di connettività ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e l’USB-C. Il comparto audio è composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos e un microfono.

La batteria ha una capacità di 7.040 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con la promessa del produttore di ricevere almeno un altro anno di aggiornamenti di sistema, arrivando, quindi, fino ad Android 15.

Lenovo Tab M11: l’offerta su Amazon

Il Lenovo Tab M11 ha un prezzo di listino di 229 euro per le prossime ore, grazie all’ottima offerta su Amazon, è possibile portare a casa questo tablet al prezzo di 185 euro (-19%, -44 euro) uno sconto che potrebbe fare la gioia di molti e che rende questo prodotto ancora più accessibile.

La presenza della Lenovo Tab Pen nella confezione è un ulteriore ottimo motivo per acquistare questo dispositivo senza pensarci due volte.

Lenovo Tab M11 – Mediatek Helio G88 – Versione 4/128 GB