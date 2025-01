Lenovo Tab P12, con l'offerta Amazon è un'occasione da non lasciarsi scappare

Fonte foto: Lenovo

Tra i vari tablet di fascia media sul mercato, troviamo l’ottimo Lenovo Tab P12 un dispositivo molto interessante che rappresenta una soluzione versatile ed equilibrata da utilizzare per lo studio, la produttività e l’intrattenimento.

Parliamo di un tablet che si distingue dalla massa per un buon comparto hardware dove spicca sicuramente il processore MediaTek Dimensity 7050, sviluppato per bilanciare perfettamente consumi e prestazioni e l’ottimo display con risoluzione 3K, compatibile anche con le smart pen, cosa che permette agli utenti di utilizzare questo device anche per disegnare o prendere appunti a mano libera.

Grazie all’offerta su Amazon, il Lenovo Tab P12 è disponibile a un prezzo speciale che scende sotto i 350 euro, uno sconto davvero non sottovalutare che, grazie anche a diversi accessori inclusi nella confezione, rende quanto tablet ancora più conveniente.

Lenovo Tab P12 – Mediatek Dimensity 7050 – Versione 8/128 GB

Lenovo Tab P12: scheda tecnica

Il Lenovo Tab P11 ha un display IPS LCD che misura 12,7 pollici, con una risoluzione 3K (1.840×2.944 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Garantita anche la piena compatibilità con le smart pen come la Lenovo Tab Pen Plus, inclusa nella confezione.

Il processore in dotazione è un Mediatek Dimensity 7050 a cui si affiancano per questa specifica offerta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Due le fotocamere a bordo: un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 13 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C. Il comparto audio comprende quattro speaker prodotti da JBL con certificazione Dolby Atmos.

La batteria è da 10.200 mAh con ricarica via cavo da 30 W; per quanto riguarda l’autonomia si parla anche di un paio di settimane, senza esagerare con giochi e applicazioni. Il sistema operativo è Android 13 che, stando alle indicazioni sul sito del produttore, dovrebbe ricevere a breve l’aggiornamento a Android 14 e patch di sicurezza fino al 2027.

Infine, per chi vuole, è possibile comprare a parte anche la tastiera prodotta sempre da Lenovo, che permette di utilizzare questo device come un vero e proprio notebook.

Lenovo Tab P12: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un Lenovo Tab P12 bisogna spendere 399 euro. Con le offerte su Amazon, però, per le prossime ore si può acquistare questo tablet a 348,41 euro (-13%, -50,59 euro) con questa specifica offerta che include anche il caricabatterie (che di solito bisogna acquistare separatamente) e, come già accennato, anche la Lenovo Tab Pen Plus. Un bundle molto interessante, che potrebbe fare gola a molti, rendendo molto più semplice l’acquisto di un buon tablet.

