Lenovo Tab Plus, grazie ad Amazon questo è il tablet perfetto

Lenovo Tab Plus è un tablet di fascia medio-bassa perfetto per l'intrattenimento e l'utilizzo quotidiano.

Tra i prodotti più interessanti a marchio Lenovo c’è sicuramente il Tab Plus uno dei tablet più recenti dell’azienda, destinato principalmente a chi cerca un device per l’intrattenimento e per le operazioni quotidiane, quelle che non richiedono chissà quale specifiche hardware particolari.

Parliamo di un prodotto molto interessante, semplice ed efficiente, con tutto il necessario per prendere il posto di un ben più piccolo smartphone e di un notevolmente più ingombrante notebook, durante i pomeriggi passati in casa.

Su Amazon grazie alle offerte in corso, il prezzo di questo device scende sotto i 250 euro, uno sconto irripetibile che non bisogna lasciarsi scappare.

Lenovo Tab Plus: scheda tecnica

Il Lenovo Tab Plus ha uno schermo LCD che misura 11,5 pollici, con una una risoluzione 2K (1.200×2.000 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz. Non mancano le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, con questo tablet che è in grado di regolare in automatico la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz. Lo schermo è anche compatibile con le smart pen come la Lenovo Tab Pen Plus, ad esempio, consentendo agli utenti di disegnare a prendere appunti a mano libera.

Il processore è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD esterna.

Il comparto fotografico è composto da due sensori entrambi da 8 MP, quella frontale è posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificandone l’utilizzo in orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione. Il comparto audio composto da otto speaker (quattro per ogni lato corto) prodotti in collaborazione con JBL e certificati Hi-Fi Dolby Atmos. Per chi volesse è anche possibile utilizzare il tablet come altoparlante Bluetooth.

La batteria ha una capacità di 8.600 mAh con ricarica cablata da 45 W per un’autonomia stimata di circa 12 ore di riproduzione di contenuti multimediali in streaming. Il sistema operativo è Android 14 con due aggiornamenti di sistema garantiti e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine il Lenovo Tab Plus è certificato IP52, ed è dunque in grado di resistere alla polvere e alle gocce d’acqua.

Lenovo Tab Plus: l’offerta su Amazon

Il Lenovo Tab Plus ha un prezzo di listino di 299 euro ma approfittando delle ottime offerte su Amazon per le prossime ore si scende fino a 249 euro (-17%, -50 euro), un’offerta molto interessante che permette di portare a casa un buon tablet senza spendere cifre esagerate.

