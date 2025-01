Fonte foto: Lenovo

Praticità, versatilità e convenienza sono queste le tre caratteristiche principali del LenovoTabM11, un tablet Android di fascia medio-bassa che racchiude al suo interno tutto ciò che può servire per l’intrattenimento e l’utilizzo quotidiano.

Parliamo di un prodotto base ma con tanti "plus", come la possibilità di utilizzare le smart pen, ad esempio, cosa non scontata su un device in questa fascia di prezzo e che consente agli utenti di utilizzare il tablet anche per disegnare e prendere appunti. Oltretutto nella confezione è già inclusa la Lenovo Tab Pen, un piccolo omaggio che rende questa offerta ancora più interessante.

Per le prossime ore, su Amazon il prezzo scende sotto i 200 euro e con uno sconto così, trovare di meglio non è proprio possibile.

Lenovo Tab M11 – Mediatek Helio G88 – Versione 8/128 GB

Lenovo Tab M11: scheda tecnica

Lenovo Tab M11 ha un display LCD IPS da 11 pollici, con una risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, grazie alle basse emissioni di luce blu, molto dannosa per gli occhi.

Oltre a questo, è garantita anche la piena compatibilità con le penne smart, come ad esempio la Lenovo Tab Pen inclusa nella confezione, che permette agli utenti di prendere appunti a mano libera e per disegnare.

Il processore scelto da Lenovo è un Mediatek Helio G88 a cui si affiancano in questa offerta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Per quanto riguarda le fotocamere c’è un sensore principale da 8 MP e un sensore frontale sempre da 8 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi di questo tablet, semplificandone l’utilizzo in orizzontale.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e l’USB-C. Il comparto audio è composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos e da un microfono.

La batteria ha una capacità di 7.040 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con la possibilità di ricevere un ulteriore aggiornamento di sistema e passare, dunque, ad Android 15.

Lenovo Tab M11: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Lenovo Tab M11 bisogna spendere 249 euro. Grazie alle offerte Amazon, però, risparmiare è possibile e per le prossime ore il prezzo scende fino a 199 euro (-20%, -50 euro) uno sconto davvero molto interessante che, oltre al tablet, permette agli utenti di ricevere anche la Lenovo Tab Pen e sfruttare al massimo le potenzialità di questo device.

