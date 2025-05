Fonte foto: Lenovo

Il Lenovo Tab M11 è in offerta su Amazon e rappresenta oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet economico ma completo, in grado di garantire anche la possibilità di sfruttare la connettività dati. Sfruttando lo sconto in corso, infatti, il modello di Lenovo è ora disponibile al prezzo scontato di 179 euro, scegliendo la versione LTE con una dotazione di memoria di 4/128 GB e con la penna inclusa in confezione.

La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato (lo sconto terminerà il 1° giugno). Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è ora disponibile al prezzo minimo storico. Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate, inoltre, c’è la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito. In sconto ci sono anche altre varianti del tablet, a partire da 99 euro.

Lenovo Tab M11: la scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche del Lenovo Tab M11 troviamo un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC MediaTek Helio G88. Il chip è affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage mentre la batteria ha una capacità di 7.040 mAh.

Uno dei punti di forza del Lenovo Tab M11 è rappresentato dal comparto connettività: oltre al supporto alle reti Wi-Fi, infatti, il tablet è dotato anche della possibilità di utilizzare la connessione dati 4G, in modo da poter accedere a Internet anche senza una connessione fissa a disposizione. Per utilizzare la connessione dati basta inserire una Nano SIM nell’apposito slot.

Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15. In confezione è inclusa anche la penna. Le dimensioni sono pari a 166.3 x 255.3 x 7.2 mm, a fronte di un peso di 465 grammi. La scocca è realizzata in alluminio.

Lenovo Tab M11: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo Tab M11, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 179 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. La promozione porta il tablet al nuovo minimo storico sullo store. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto terminerà il 1° giugno prossimo.

