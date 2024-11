Lenovo Tab M11, col Black Friday di Amazon questo tablet è il top

Lenovo Tab M11 è un tablet entry level, perfetto per l’intrattenimento. Con le offerte per il Black Friday di Amazon può essere acquistato a un prezzo irripetibile

Con le offerte del Black Friday su Amazon anche acquistare un nuovo tablet Android diventa molto più semplice ed è possibile portare a casa ottimi device a prezzi davvero irripetibili.

È il caso del Lenovo Tab M11, un dispositivo che va a posizionarsi nella fascia più bassa del mercato, ma non per questo meno degno di attenzioni, soprattutto da parte di quegli utenti che non hanno chissà quali bisogni e cercano essenzialmente un prodotto per l’intrattenimento quotidiano che abbia un buon rapporto qualità/prezzo.

Con l’offerta sull’e-commerce questo tablet può essere acquistato a poco più di 150 euro con inclusa nella confezione l’ottima Lenovo Tab Pen. Uno sconto davvero irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Lenovo Tab M11: scheda tecnica

Lenovo Tab M11 ha uno schermo LCD IPS da 11 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che garantisce basse emissioni di luce blu, molto dannosa per gli occhi.

Questo dispositivo può essere utilizzato anche con le penne smart, tra cui la Lenovo Tab Pen che in questa offerta viene inclusa nella confezione. Una caratteristica molto interessante che consente agli utenti di utilizzare questo tablet per prendere appunti a mano libera e per disegnare.

Il processore in dotazione è un Mediatek Helio G88 a cui si affiancano in questo caso 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che è possibile espandere fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 8 MP e da uno frontale sempre da 8 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi del Lenovo Tab M11, semplificandone l’utilizzo in orizzontale.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e l’USB-C. Per quanto riguarda l’audio, invece, ci sono quattro speaker certificati Dolby Atmos e un microfono.

La batteria è da 7.040 mAh con ricarica cablata da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 ma, stando alle indicazioni del produttore, il tablet riceverà anche un altro anno di aggiornamenti di sistema e prossimamente potrà quindi eseguire l’update a Android 15.

Lenovo Tab M11: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Lenovo Tab M11 bisogna spendere 229 euro, fortunatamente grazie alle offerte Amazon in occasione del Black Friday 2024, il prezzo scende fino a 152,99 euro (-33%, -76,01 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare, soprattutto per questo bundle che eccezionalmente permette di portare a casa anche la Lenovo Tab Pen già inclusa nella confezione.

