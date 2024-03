Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Debutta la nuova Logitech MX Brio, webcam con sensore Ultra HD 4K e specifiche da prodotto di fascia alta, già acquistabile anche in Italia

Fonte foto: Logitech

Logitech ha annunciato l’arrivo di un nuovo dispositivo che va ad arricchire la sua già ricca gamma di accessori. Nel corso delle prossime settimane, infatti, sarà possibile acquistare la nuova Logitech MX Brio. Si tratta di una webcam di fascia alta che punta a soddisfare le necessità degli utenti più esigenti, grazie soprattutto a nuovo sensore in grado di catturare video in 4K Ultra HD, con pixel più grandi del 70% rispetto al modello precedente. Contemporaneamente al lancio della MX Brio, Logitech avvierà le vendite anche della MX Brio 705, modello destinato al mercato business.

Logitech MX Brio

Logitech MX Brio: caratteristiche tecniche

La nuova MX Brio è l’ultima novità della gamma Logitech che la definisce come la sua "webcam più avanzata". Si tratta, quindi, di un prodotto di fascia alta, utile a chi ha bisogno di immagini e audio di alta qualità durante le videochiamate o anche per lo streaming live di contenuti. Questo modello arricchisce la famiglia di prodotti MX, che comprende anche mouse e tastiere, con cui Logitech punta a garantire accessori di fascia alta per arricchire la propria postazione.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Logitech MX Brio è dotata di un sensore (Sony STARVIS da 8,5 MP) in grado di catturare video in 4K fino a 30 fps oppure a 1080p fino a 60 fps. C’è anche un sistema di messa a fuoco automatica. Da notare anche un doppio microfono beamforming per la riduzione del rumore. Il microfono della webcam ha una portata di 1,2 metri.

Il dispositivo è collegabile al computer tramite cavo USB-C, lungo 1,5 metri, ed ha un clip per il montaggio veloce su laptop o monitor. Da segnalare il copriobiettivo integrato che permette di bloccare la videocamera semplicemente girando la corona intorno al sensore.

C’è poi la possibilità di controllo via software, utilizzando Logi Options+ o G HUB, le applicazioni realizzate da Logitech per consentire agli utenti una gestione completa delle funzionalità dei suoi prodotti. La webcam è utilizzabile su PC Windows 10 e versioni successive, macOS 10.15 e versioni successive oltre che su ChromeOS e Linux. C’è anche la certificazione Zoom, Microsoft Teams, Chromebook, Google Meet e Streamlabs.

Logitech MX Brio: prezzi e disponibilità

La nuova Logitech MX Brio è pronta a conquistare il mercato italiano. La webcam è già acquistabile direttamente su Amazon. Per gli utenti sarà possibile scegliere tra due colorazioni: Graphite e Pale Grey. Il prezzo al pubblico è di 239,99 euro. Già ordinabile, con lo stesso prezzo ma solo nella versione Graphite, anche il modello MX Brio 705 per la clientela business.