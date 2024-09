Fonte foto: Insta360

Insta360 porta sul mercato due nuove webcam: debuttano ufficialmente le nuove Link 2 e Link 2C. Si tratta di due webcam dotate di sensore 4K e funzionalità AI. Entrambi i modelli sono già acquistabili su Amazon.

Insta360 Link 2 e Link 2C: caratteristiche

Le nuove Insta360 Link 2 e Link 2C si differenziano per via della presenza, sulla Link 2, di un gimbal a 2 assi che semplifica le riprese in movimento, garantendo così un’inquadratura dinamica ma anche stabile. La Link 2C, priva del gimbal, è pensata per un utilizzo più tradizionale e "stazionario" ed ha dimensioni più compatte. La Insta 360 Link, modello lanciato nel 2022, aveva invece un gimbal a 3 assi.

Entrambe le nuove webcam sono dotate di un sensore da 1/2" che consente di catturare più luce rispetto alle webcam tradizionali, con prestazioni migliori anche in condizioni di luminosità non ottimale. È possibile sfruttare anche la tecnologia HDR per un miglior bilanciamento dei colori, in modo da ridurre il rischio di sovraesposizione o di aree troppo scure non visibili correttamente.

Insta360 ricorre all’intelligenza artificiale per migliorare le riprese video, in tempo reale (quindi anche durante live streaming), con possibilità di arrivare fino al 4K a 30 fps, per ottenere immagini di qualità superiore e con una migliore riproduzione dei colori. C’è anche il sistema di tracciamento AI che consente alla webcam di seguire i movimenti dell’utente durante le riprese.

Questa funzione può essere attivata con una gesture, senza dover toccare alcun tasto e interagire fisicamente con la webcam. Il tracciamento AI funziona anche per la Link 2C, priva di gimbal, e consente di mantenere l’utente sempre al centro dell’inquadratura, in modo completamente automatico.

Le webcam, inoltre, hanno una Modalità Ritratto, per video verificali con possibilità di scegliere tra varie opzioni di risoluzione (4K, 1080p e 720p) per realizzare contenuti specifici per social come Instagram e TikTok. C’è anche la cancellazione del rumore AI, con la possibilità di scegliere tra tre modalità (Focus Voce, Annullamento Voci e Modalità Musica) che permette di rinunciare a microfoni esterni e di utilizzare la webcam anche per l’audio.

Tra le funzioni AI c’è anche la Modalità Whiteboard Intelligente che permette alle webcam di rilevare una lavagna e mantenere una corretta messa a fuoco durante una presentazione o una lezione. Sono disponibili, inoltre, anche funzionalità aggiuntive come la Modalità DeskView, per inquadrare oggetti e documenti presenti sulla scrivania, e la Modalità Privacy per disattivare la webcam quando non serve.

Non manca la possibilità di sostituire lo sfondo alle spalle dell’utente. Le webcam sono gestibili tramite app per Windows e Mac oppure tramite le app per smartphone (con cui è possibile anche regolare l’angolazione del gimbal della Link 2).

Insta360 Link 2 e Link 2C: prezzi

Le nuove webcam sono già disponibili in Italia. La Link 2C costa 169 euro mentre la Link 2 costa 299 euro. Entrambi i modelli sono già in vendita anche su Amazon.

