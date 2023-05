MediaTek Dimensity 9300: come sarà il chip dei top 2024

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il MediaTek Dimensity 9300 sarà il nuovo chip per smartphone top di gamma, in grado di sfidare il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e persino l'Apple A17 Bionic degli iPhone

MediaTek Dimensity 9300 sarà il nuovo processore di MediaTek, realizzato con processo produttivo 4 nm di TSMC, in arrivo entro fine anno. Un chip destinato ai futuri top di gamma Android, che avrà il compito di sfidare il futuro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, anch’esso non ancora uscito ma già molto chiacchierato sul web.

Le prime indiscrezioni sul MediaTek Dimensity 9300 sono state condivise su Weibo dal leaker cinese Digital Chat Station, che ha anticipato alcuni dettagli tecnici estremamente interessanti.

MediaTek Dimensity 9300: come sarà

Secondo il leaker cinese la CPU di MediaTek Dimensity 9300 avrà solo core ad alta e intermedia potenza. Un’informazione che dovrebbe far tremare la concorrenza perché, se fosse confermata, sarebbe la prima volta in assoluto che viene usata una configurazione del genere all’interno di un chip.

Il design tipico dei SoC a 8 core per smartphone, infatti, prevede l’uso di 4 core ad alta potenza ed elevati consumi (uno dei quali ad altissima potenza) e 4 core a bassa potenza e bassi consumi.

Secondo Digital Chat Station anche MediaTek Dimensity 9300 sarà octa-core, ma con un cluster formato da quattro core Cortex-X4 e uno da quattro core Cortex-A720. Al momento il leaker non ha ancora condiviso informazioni più dettagliate al riguardo ma è evidente che MediaTek ha tra le mani un processore dalle altissime potenzialità.

L’attuale Dimensity 9200, per capire la differenza, è formato da 1 core Cortex-X3 ad altissima potenza, 3 core Cortex-A715 ad alta potenza e 4 core Cortex-A510 ad alta efficienza.

Dai dati trapelati sulle piattaforme di benchmark le prestazioni del Cortex-X4 sono generalmente migliori del 15% rispetto al precedente X3 e garantiscono un risparmio energetico migliore di circa il 40%. Proprio questo risparmio energetico permetterebbe a MediaTek di inserire addirittura 4 Cortex-X4 in un unico chip, magari abbassando un po’ la frequenza di lavoro per tenere ancor più bassi i consumi e le temperature.

Il core Cortex-A720, invece, ottiene anch’esso una rinnovata efficienza energetica riducendo del 20% i consumi rispetto alla precedente generazione Corte-A715 con un relativo aumento anche nelle prestazioni. Il tutto, però, senza neanche un core a risparmio energetico.

Secondo il manager di MediaTek Xu Jingquan, poi, la GPU integrata nel Dimensity 9300 sarà una Immortalis G720, che ha un’efficienza energetica di circa il 15% migliore rispetto alla precedente G715, portando a un aumento complessivo dell’efficienza del sistema di circa il 40%.

Infine stando di nuovo alle dichiarazioni di Digital Chat Station, il MediaTek Dimensity 9300 avrà una potenza davvero incredibile in grado di superare l’Apple A17 Bionic che debutterà su iPhone 15 Pro e Pro Max/Ultra.

MediaTek Dimensity 9300: quando esce

Al momento MediaTek non ha ancora ufficializzato una finestra di lancio per il suo Dimensity 9300, ma storicamente l’azienda di Taiwan presenta i nuovi chip per top di gamma a fine anno, tra novembre e dicembre. Possiamo quindi aspettarci i primi smartphone con questo chip a partire dai primi mesi del 2024.