Fonte foto: MediaTek

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arriva in queste ore l’annuncio ufficiale: MediaTek ha aggiornato la sua gamma di SoC con il lancio del nuovo MediaTek Dimensity 8400, il chip destinato alla fascia premium del mercato degli smartphone Android che andrà a posizionarsi al di sotto del Dimensity 9400.

Il chip garantirà (almeno stando alle dichiarazioni di MediaTek, da verificare dopo il lancio) un importante salto di qualità in termini di prestazioni rispetto al già ottimo Dimensity 8300 e potrebbe rafforzare notevolmente la posizione sul mercato di MediaTek, che continua a proporre soluzioni di alto livello per sfidare Qualcomm.

MediaTek Dimensity 8400: caratteristiche

Il nuovo MediaTek Dimensity 8400 è il primo chip per il segmento premium ad adottare un design che MediaTek definisce “All Big Core“. La CPU, infatti, è octa-core ed è realizzata con soli core Cortex-A725, pensati per garantire prestazioni elevate, anche sacrificando l’efficienza.

MediaTek, a differenza di quanto fatto con il Dimensity 8300, non ha inserito core piccoli ed efficienti come i Cortex-A510. Questa scelta potrebbe tradursi in consumi più elevati (anche se MediaTek evidenzia notevoli miglioramenti in tal senso) ma anche in prestazioni nettamente superiori.

Il Dimensity 8400 ha una CPU a tre cluster ovvero tre gruppi di diversi di core Cortex-A725, con frequenza di clock crescente. Secondo l’azienda, il nuovo chip è più veloce fino al 41% nelle prestazioni multi-core rispetto alla generazione precedente (il confronto dovrebbe essere con il Dimensity 8300) ed è in grado di raggiungere le sue prestazioni di picco consumando il 44% in meno.

Il chip è dotato di una GPU Arm Mali-G720 MC7 a 7 core che offre prestazioni superiori fino al 24%, rispetto alla generazione precedente, con un consumo ridotto fino al 42%. Il SoC integra la MediaTek NPU 880, più veloce del 20% nelle operazioni in virgola mobile e del 33% nella generazione di testo oltre che più efficiente del 18%.

Il nuovo SoC di MediaTek supporta display WQHD+ con refresh rate massimo di 144 Hz e anche configurazioni dual screen. Il chip può gestire sensori fino a 320 Megapixel e supporta il Wi-Fi 6E oltre che il Bluetooth 5.4.

MediaTek Dimensity 8400: disponibilità

I primi smartphone Android con MediaTek Dimensity 8400 saranno disponibili sul mercato già entro la fine del 2024 (in Cina). Una disponibilità maggiore, in ogni caso, è prevista per la prima metà del 2025. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, diversi OEM (Xiaomi, Honor, Realme, Oppo, OnePlus etc.) dovrebbero scegliere il chip di MediaTek per i propri smartphone premium. I primi modelli con Dimensity 8400 potrebbero arrivare in Europa nel corso del primo trimestre del prossimo anno.