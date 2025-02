MediaTek Dimensity 7400 e 7400X: i nuovi chip per la fascia media sono ufficiali

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

MediaTek ha svelato i nuovi chip Dimensity 7400 e 7400X, pensati per gli smartphone di fascia media in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi

Fonte foto: MediaTek

Continua il programma di aggiornamento della famiglia di chip per smartphone di MediaTek che, dopo il recente Dimensity 6400, ha annunciato i nuovi Dimensity 7400 e 7400X. Si tratta di chip dedicati alla fascia media del mercato che rappresentano un’evoluzione (con poche novità) rispetto ai Dimensity 7300 e 7300X svelati lo scorso anno.

Per il momento, MediaTek non ha fornito informazioni relative all’arrivo sul mercato dei nuovi chip appena svelati. Il debutto, in ogni caso, è molto vicino. Molto probabilmente, i primi smartphone che adotteranno questi chip arriveranno sul mercato tra la fine del primo trimestre e il secondo trimestre del 2025.

MediaTek Dimensity 7400: caratteristiche tecniche

Il nuovo Dimensity 7400 riprende le stesse specifiche del 7300, a partire dal processo produttivo a 4 nm di TSMC. Il chip è costituito da una CPU octa-core con quattro core Cortex A78, con una frequenza massima di 2,6 GHz oltre a quattro core Cortex A55, con frequenza di 2 GHz.

Si tratta, di fatto, della stessa CPU utilizzata da 7300 al netto di un incremento della frequenza di 0,1 GHz per il cluster composto dai core Cortex A78. Anche GPU(Mali-G615 MC2) e NPU (NPU 655) sono le stesse utilizzate dal chip dello scorso anno. Per quanto riguarda la NPU, però, si registra un miglioramento del 15% rispetto alla generazione precedente, in termini di prestazioni.

Il Dimensity 7400 può essere abbinato a memorie RAM LPDDR5 e LPDDR4X oltre che a memorie di storage UFS 2.2 e 3.1. C’è il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.4. Il chip integra anche un modem 5G, con possibilità di raggiungere una velocità massima in downlink di 3,27 Gbps.

Gli smartphone che utilizzeranno il chip di MediaTek potranno avere un display Full HD+ con refresh rate massimo di 144 Hz oltre che sensori fotografici fino a 200 Megapixel, con possibilità di registrare video in 4K a 30 fps.

MediaTek Dimensity 7400X: caratteristiche tecniche

Il Dimensity 7400X è identico al 7400 andando ad aggiungere il supporto al doppio display, un elemento essenziale per gli smartphone pieghevoli, dotati di un pannello pieghevole “principale” e di un display secondario esterno. CPU, GPU, NPU e comparto connettività non cambiano rispetto a quanto visto nel paragrafo precedente per il 7400.

Il chip di MediaTek è stato sviluppato per i pieghevoli di fascia media e sarà utilizzato dagli OEM per realizzare nuovi modelli in questo segmento nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che lo scorso anno Motorola ha realizzato il Razr 50 utilizzando il Dimensity 7300X e ha scelto Qualcomm e il suo Snapdragon 8s Gen 3 per il top di gamma pieghevole Razr 50 Ultra.