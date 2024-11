MediaTek Dimensity 8350 ufficiale: è il nuovo chip per gli smartphone premium

Fonte foto: MediaTek

MediaTek ha svelato il nuovo Dimensity 8350. Si tratta di un chip destinato alla fascia medio-alta del mercato che debutta grazie ad Oppo che, in Cina, ha appena svelato i nuovi Oppo Reno 13 e 13 Pro oltre al nuovo tablet Oppo Pad 3.

Tutti questi dispositivi utilizzano il chip di MediaTek che ha oramai stretto una partnership solida con Oppo che, ricordiamo, ha utilizzato il Dimensity 9400 per il suo top di gamma Oppo Find X8 Pro, appena arrivato in Italia.

MediaTek Dimensity 8350: caratteristiche tecniche

Il nuovo MediaTek Dimensity 8350 è un’evoluzione del suo diretto predecessore, Dimensity 8300. Dando uno sguardo alla scheda tecnica, in particolare, non si notano differenze tra i due chip. A differenza di quanto fatto in passato con altre operazioni di rebranding, anche le frequenze di funzionamento non sono cambiate.

Anche il nuovo Dimensity 8350 è realizzato con processo produttivo TSMC a 4 nm di seconda generazione e può sfruttare una CPU a otto core. Ci sono quattro core Cortex-A715, uno da 3,35 GHz e tre da 3,2 GHz, e quattro core Cortex A510 da 2,2 GHz.

La GPU è la Mali G614 MC6. Il chip è dotato di APU 780, ha il modem 5G, con tecnologia MediaTek 5G UltraSave 3.0+, e include la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 6E e il Bleutooth 5.3. Gli smartphone che utilizzeranno il Dimensity 8350 potranno avere display Full HD+ fino a 180 Hz oppure WQHD+ fino a 120 Hz. Sono supportati sensori fotografici fino a 320 Megapixel e la registrazione in 4K a 60 fps.

MediaTek evidenzia alcuni miglioramenti per il chip, che utilizza lo StarSpeed Engine, sistema che racchiude tutte le tecnologie per migliorare le prestazioni in gaming (e non solo la GPU). L’azienda parla di una riduzione del 10% dei consumi e del 24% dei tempi di transizione da una scena all’altra.

Non è chiaro quale sia il chip di paragone. Di conseguenza, per un quadro più preciso in merito alle reali prestazioni del chip sarà necessario attendere i primi test dei dispositivi che porteranno sul mercato l’ultimo arrivato della gamma Dimensity. In questo modo sarà possibile valutare l’impatto delle ottimizzazioni introdotte da MediaTek per il suo nuovo chip, nel confronto con il Dimensity 8300.

MediaTek Dimensity 8350: disponibilità

Come sottolineato in apertura, il MediaTek Dimensity 8350 è già disponibile, grazie alla partnership dell’azienda con Oppo. Nel corso delle prossime settimane, altri OEM ricorreranno a questo chip, destinato a diventare un punto di riferimento, esattamente come il suo predecessore, per la fascia media del mercato. I primi dispositivi con Dimensity 8350 potrebbero arrivare in Europa nel primo trimestre del prossimo anno.