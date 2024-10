Fonte foto: MediaTek

Come annunciato nei giorni scorsi, MediaTek ha ufficializzato oggi il debutto del nuovo Dimensity 9400. Si tratta del chip destinato ai top di gamma del mercato Android (smartphone ma anche tablet) in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Il Dimensity 9400 sarà utilizzato da Vivo, con gli smartphone della X200 Series, e da Oppo, che sta per lanciare il nuovo Find X8. Secondo alcune indiscrezioni, ancora da confermare, anche i nuovi Samsung Galaxy S25 potrebbero utilizzare il chip di MediaTek (con la versione Ultra che dovrebbe continuare a utilizzare il top di gamma di Qualcomm).

MediaTek Dimensity 9400: caratteristiche

Il nuovo Dimensity 9400 raccoglie l’eredità del Dimensity 9300 e della sua variante Plus confermando la scelta di eliminare i core a basso consumo (i Cortex A5xx) per utilizzare solo core ad alte prestazioni. La CPU, infatti, è octa-core ed è composta da tre cluster:

un core Cortex X925 con 2 MB di cache L2 e frequenza massima di 3,63 GHz

con 2 MB di cache L2 e frequenza massima di 3,63 GHz tre core Cortex-X4 con 1 MB di cache L2 e frequenza massima di 3,3 GHz

con 1 MB di cache L2 e frequenza massima di 3,3 GHz quattro core Cortex-A720 con 512 KB di cache L2 e frequenza massima di 2,4 GHz

Toccherà ai Cortex A720, solitamente utilizzati per le attività che richiedono una buona dose di potenza di calcolo, gestire le operazioni più semplici, in assenza dei core a risparmio energetico. Secondo i dati forniti dall’azienda, le prestazioni migliorano del +35% in Single Core e del +28% in Multi Core rispetto al Dimensity 9300. L’incremento delle prestazioni si accompagna a un miglioramento fino al 40% dell’efficienza.

Il chip integra la GPU Arm Immortalis-G925 MC12 a 12 core che, secondo i dati rivelati da MediaTek, dovrebbe essere fino al 40% più veloce rispetto alla GPU del Dimensity 9300.

C’è poi la NPU 890 che, rispetto alla generazione precedente del chip, promette prestazioni superiori dell’80% con i modelli LLM e un miglioramento del 35% dell’efficienza energetica.

MediaTek, in occasione del lancio del nuovo chip, ha annunciato il supporto per Google Gemini Nano. In questo modo, i dispositivi che utilizzeranno il chip di MedaTek avranno la possibilità di sfruttare l’AI di Google con l’elaborazione “on device“ e senza la necessità di doversi appoggiare al cloud, usando la nuova NPU che garantisce l’accelerazione hardware per la generazione di testo, immagini e altre funzionalità AI.

Tutti i miglioramenti introdotti dal nuovo Dimensity 9400 sono legati a doppio filo all’adozione di un nuovo processo produttivo. Il chip di MediaTek, infatti, è realizzato con il processo produttivo a 3 nm di seconda generazione di TSMC che migliora il rapporto performance per watt, permettendo all’azienda di realizzare un chip nettamente superiore rispetto al modello precedente.

Le novità per il chip non si fermano a CPU, GPU e NPU. Il Dimensity 9400 ha un nuovo modem 5G, che permette connessioni in 5G fino a 7 Gbps in downlink, e a un nuovo modulo per gestire Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 (con un consumo inferiore fino al 50% rispetto al Dimensity 9300).

MediaTek Dimensity 9400: quando arriva

Il MediaTek Dimensity 9400 è già pronto per il debutto e i primi chip sono stati già consegnati ad alcuni produttori di smartphone. Vivo e Oppo hanno confermato il lancio dei primi modelli che arriveranno, rispettivamente, il 14 e il 24 ottobre, in Cina.

Tra la fine dell’anno in corso e i primi mesi del prossimo anno, inoltre, il chip di MediaTek potrebbe arrivare anche in Europa, magari proprio grazie a Oppo oppure, se le indiscrezioni si riveleranno corrette, a Samsung.