MediaTek Dimensity 8400 in arrivo: come sarà

Il nuovo MediaTek Dimensity 8400 sta per arrivare: ecco le prime informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo chip per smartphone Android di fascia alta

MediaTek ha in programma il lancio di un nuovo chip. Dopo gli ottimi risultati ottenuti dal top di gamma Dimensity 9400, infatti, MediaTek si prepara a svelare un chip di fascia medio-alta, il Dimensity 8400, che sarà utilizzato da molti smartphone premium “quasi top” nel corso del 2025.

L’azienda ha annunciato un evento di lancio in programma per il prossimo 23 dicembre, in Cina, mentre l’insider Digital Chat Station ha anticipato alcuni dettagli sulle caratteristiche del chip, destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato grazie ad una configurazione molto potente.

MediaTek Dimensity 8400: come sarà

Per il momento, MediaTek non ha fornito dettagli sul nuovo Dimensity 8400 (e non ha nemmeno confermato il nome del chip). Ad anticipare le caratteristiche del nuovo modello della gamma Dimensity sono le informazioni diffuse da Digital Chat Station. Il nuovo chip dovrebbe avere una CPU octa-core, con una configurazione 1+3+4 e con soli core Cortex A725 (cioè senza nessun core a basse prestazioni e alta efficienza).

Il core ad alta potenza (1) avrà una frequenza di 3,25 GHz e sarà affiancato da tre core “intermedi” (+3) da 3 GHz e da quattro core (+4) da 2,1 GHz.

A differenza del recente Dimensity 8350, quindi, non dovrebbero esserci core Cortex A510, in genere utilizzati per le attività meno impegnative e caratterizzati da un consumo inferiore. A completare le caratteristiche del nuovo chip ci sarà la GPU Immortalis G720 MC7 con clock di 1,3 GHz.

Il Dimensity 8400 sarà realizzato con processo produttivo a 4 nm da TSMC (a differenza del top di gamma Dimensity 9400 realizzato a 3 nm) e dovrebbe garantire un punteggio superiore a 1,8 milioni di punti su AnTuTu, avvicinandosi alle prestazioni del Dimensity 9300, cioè il chip top di gamma dell’anno scorso.

MediaTek Dimensity 8400: quando arriva

Il nuovo SoC di MediaTek sarà svelato nel corso di un evento in programma il prossimo 23 di dicembre. Tale evento è stato annunciato già da MediaTek che, però, non ha fornito dettagli in merito alle novità che saranno svelate. È praticamente certo, però, che il chip sarà presentato in occasione di quest’evento.

Come da tradizione, inoltre, i primi smartphone con Dimensity 8400 non si faranno attendere ed arriveranno sul mercato (in Cina) già tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Il primo smartphone a poter sfruttare il nuovo chip di MediaTek dovrebbe essere il Redmi Turbo 4, modello di fascia medio-alta.

In futuro, però, diversi altri produttori di smartphone Android ricorreranno al nuovo chip MediaTek. I primi modelli con Dimensity 8400 potrebbero arrivare in Italia nel corso del primo trimestre del 2025, grazie alla stessa Xiaomi o ad altri produttori cinesi come Realme, Honor e Oppo. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.