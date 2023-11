Fonte foto: MediaTek

A breve distanza dalla presentazione del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, anche MediaTek svela il suo nuovo chip top di gamma: debutta oggi, infatti, il nuovo MediaTek Dimensity 9300. Si tratta di un SoC che, considerando le sue particolari caratteristiche, punta a offrire un livello di performance davvero elevato, adottando un approccio diverso dal suo rivale realizzato da Qualcomm e che potrebbe fare la differenza nel corso dei prossimi mesi.

MediaTek Dimensity 9300: caratteristiche tecniche

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate: il nuovo MediaTek Dimensity 9300, realizzato con processo produttivo TSMC a 4 nm di terza generazione, è dotato di una CPU octa-core che rinuncia ai core ad alta efficienza per adottare un’architettura definita “All Big Core“.

La CPU è composta da quattro core Cortex-X4 ad alta potenza e clock fino a 3,25 GHz (su un solo core, gli altri tre si fermano a 2,85 GHz) e quattro core Cortex A720, generalmente utilizzati per gestire carichi intermedi ma qui proposti in sostituzione dei core ad alta efficienza, con clock massimo di 2 GHz. Secondo i dati forniti da MediaTek, il salto in avanti generazionale è netto.

In termini di prestazioni della CPU, infatti, rispetto all’attuale chip top di gamma Dimensity 9200 MediaTek dichiara un +15% in Single Core e un +40% in Multi Core. Rispetto alla generazione precedente, però, il chip di MediaTek dovrebbe essere in grado di offrire anche più efficienza, con un taglio del 33% nei consumi in multi-core ottenuto anche grazie a una serie di ottimizzazioni termiche adottate da MediaTek per la realizzazione del package.

Molto interessante sulla carta è anche il comparto grafico con la GPU Arm Immortalis G720 a 12 Core. Secondo i dati forniti da MediaTek, a parità di consumi energetici, il Dimensity 9300 sarà in grado di garantire un aumento del +46% delle prestazioni grafiche, sempre rispetto al predecessore.

A parità di prestazioni, invece, l’azienda dichiara una riduzione del 40% dei consumi. Questo valore sarà il vero nodo cruciale del successo, o del fallimento, di MediaTek Dimensity 9300: se realmente le prestazioni saranno così alte e i consumi così bassi, allora il chip sarà probabilmente il migliore sul mercato.

MediaTek punta forte sul gaming con il suo nuovo chip che, con il motore di raytracing di seconda generazione, metterà a disposizione “effetti di illuminazione globale a livello delle console” con un frame rate stabile di 60 fps.

Come per tutto il settore tech, anche MediaTek punta sull’intelligenza artificiale e la conferma arriva proprio dal Dimensity 9300. Il chip, infatti, integra una APU 790 AI pensata per il miglioramento delle prestazioni dell’AI generativa, con una particolare attenzione all’efficienza energetica (fino a +45% secondo MediaTek), un aspetto centrale anche per le applicazioni AI.

Secondo MediaTek, il chip risulta fino a 8 volte più veloce rispetto alla generazione precedente per quanto riguarda l’utilizzo dell’AI generativa. È prevista la possibilità di utilizzare la APU per sfruttare le potenzialità dei modelli di linguaggio come Meta Llama 2, Baichuan 2, Baidu AI LLM e altri ancora.

Attenzione anche al settore della fotografia computazionale con la possibilità di utilizzo combinato di un ISP AI a basso consumo e un HDR sempre attivo, con risoluzione fino a 4K a 60 fps. Il chip consentirà di utilizzare anche il nuovo formato Ultra HDR, che migliora la resa cromatica delle immagini mantenendo la compatibilità con il formato JPG, con gli smartphone Android 14 e successivi.

Il nuovo chip di MediaTek sarà utilizzabile da smartphone con display con risoluzione fino a WQHD a 180 Hz e 4K fino a 120 Hz. Ci sarà la possibilità di utilizzare il WiFi 7, con l’integrazione della tecnologia MediaTek Xtra Range per il miglioramento della ricezione. C’è il Bluetooth 5.4 con una modalità a bassa latenza (<35 ms).

Da segnalare l’adozione del MultiLink Hotspot per incrementare le prestazioni del tethering fino a 3 volte. Per i produttori di smartphone ci sarà la possibilità di abbinare al chip anche le memorie LPDDR5T a 9600Mbps che attualmente rappresentano la soluzione più veloce sul mercato.

MediaTek Dimensity 9300: quando arriva

I primi smartphone con SoC MediaTek Dimensity 9300 sono vicinissimi al debutto. MediaTek ha confermato che il lancio commerciale dei primi smartphone dotati del suo nuovo chip è programmato per fine 2023. In ogni caso, già nei primi mesi del 2024, diversi modelli con il nuovo chip MediaTek saranno acquistabili anche in Europa.