Mediatek Dimensity 6400: il nuovo chip per la fascia medio-bassa è ufficiale

Fonte foto: MediaTek

MediaTek ha svelato un nuovo chip destinato agli smartphone Android di fascia medio-bassa. Si tratta del nuovo Dimensity 6400 che, come conferma una rapida analisi delle specifiche tecniche, è un’evoluzione diretta del Dimensity 6300, svelato lo scorso anno. Non si tratta di una novità per MediaTek che già in passato ha svelato nuovi chip molto simili a quelli di generazione precedente. Un altro esempio recente di questa strategia è il Dimensity 8350, praticamente identico al precedente Dimensity 8300.

MediaTek Dimensity 6400: caratteristiche

Il nuovo MediaTek Dimensity 6400 è destinato alla fascia medio-bassa del mercato, garantendo la connettività 5G e buone prestazioni generali ma senza avvicinarsi ai livelli dei modelli delle serie 7000 e 8000, destinate a smartphone e tablet di fascia media e medio-alta.

La scheda tecnica del nuovo chip di MediaTek, che dovrebbe essere realizzato a 6 nm da TSMC, comprende una CPU octa-core composta da due core Cortex-A76 da 2,5 GHz e da sei core Cortex-A55 da 2 GHz oltre che da una GPU Arm Mali-G57 MC2.

Le specifiche sono praticamente le stesse rispetto al Dimensity 6300 al netto di una frequenza più alta di 0,1 GHz per il cluster composto dai due A76. Secondo MediaTek, il chip offre consumi inferiori fino al 19% rispetto ai chip concorrenti. Il dato è comunque poco indicativo visto che non viene chiarito qual è il chip con cui viene effettuato questo confronto.

Gli smartphone che utilizzeranno il Dimensity 6400 potranno avere display con risoluzione fino a 2.520×1.080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Il chip, inoltre, ha un modem 5G, con una velocità di picco che può arrivare a 3,3 Gbps in downlink. Per ridurre i consumi c’è la funzione MediaTek 5G UltraSave 3.0+.

Per quanto riguarda i sensori fotografici, è prevista la possibilità di gestire sensori fino a 108 Megapixel. Il nuovo chip di MediaTek può essere abbinato a memorie RAM LPDDR4x fino a 2.133 MHz oltre che a memorie di storage UFS 2.2. La connettività Wi-Fi è limitata, invece, al Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) mentre il Bluetooth si ferma alla versione 5.2.

MediaTek Dimensity 6400: disponibilità

A differenza di quanto avviene di solito, MediaTek non ha comunicato dettagli precisi in merito alla disponibilità del nuovo chip. I primi smartphone con Dimensity 6400, in ogni caso, non dovrebbero essere lontani. Il SoC, infatti, non è una novità assoluta ma un semplice aggiornato del 6300 che non necessità di particolari annunci.

Molto probabilmente, basterà attendere qualche settimana per assistere al debutto dei primi modelli che utilizzeranno questo chip. Gli OEM partner di MediaTek saranno i soliti: Xiaomi, OPPO, Motorola, Realme etc.