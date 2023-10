Fonte foto: Qualcomm

Come previsto e come ampiamente preannunciato, durante la prima giornata del suo evento annuale Snapdragon Summit il colosso dei chip Qualcomm ha presentato il suo nuovo SoC per gli smartphone Android top di gamma di fine 2023 e del 2024. Si tratta del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che vedremo a breve su molti modelli di produttori orientali.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: caratteristiche tecniche

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 è una grande evoluzione rispetto all’attuale 8 Gen 2, ma non è una rivoluzione: è prodotto ancora a 4 nanometri e mantiene l’impostazione ormai classica dei chip di Qualcomm, quella che prevede la presenza di un certo numero di core ad alta potenza (e ad alto consumo energetico), affiancati da altri core ad alta efficienza (che consumano poco ma “spingono” poco).

Nel caso specifico il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 è formato da un solo core “Prime” ad altissime prestazioni, cioè il Cortex-X4 che lavora a 3,3 GHz, affiancato da cinque core “Performance” (dei quali tre lavorano a 3,2 GHz e due a 3 GHz) e due core “Efficiency” a 2,3 GHz.

Qualcomm non specifica quali tipi di core Performance ed Efficiency abbia usato, ma è praticamente certo che i primi siano dei Cortex-A720 e i secondi dei Cortex-A520, entrambi core ARM di generazione 9.2. Poi c’è anche una nuova GPU Adreno, anch’essa non meglio specificata.

Secondo quanto dichiarato da qualcomm, la nuova piattaforma permette guadagni prestazionali fino al 30% per la CPU e fino al 25% per la GPU, pur consumando il 20% in meno di energia.

Per le connessioni, in Snapdragon 8 Gen 3 è integrato un modem Snapdragon X75 di ultima generazione con velocità massima di connessione in 5G di 10 Gigabit al secondo. Si tratta di un modem dual SIM (5G+5G o 5G+4G), in grado di connettersi alle reti 5G Sub-6 GHz e a quelle mmWave.

La sezione WiFi, invece, è la Qualcomm FastConnect 7800 che ha una velocità di picco di 5,8 Gigabit al secondo in WiFi 7 e può connettersi (anche contemporaneamente) a reti con tre frequenze: 6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz. Il chip, inoltre, ha un controller Bluetooth 5.4 di tipo Low Energy.

Per la geolocalizzazione, invece, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 offre la possibilità di connettersi alle costellazioni Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS, QZSS, in tripla frequenza.

E’ stata anche aggiornata la NPU (Neural Processing Unit) Hexagon per i calcoli degli algoritmi di intelligenza artificiale. Secondo Qualcomm la nuova NPU è più potente del 98% rispetto alla precedente.

Migliora anche il Qualcomm Sensing Hub, che è la sezione del SoC che si occupa di elaborare i dati provenienti dai sensori degli smartphone e viene usato anche per lo sblocco biometrico dello smartphone.

Miglioramenti di varia scala anche per l’ISP (Image Signal Processor, la parte del chip che elabora le informazioni delle fotocamere), la gestione dei display, la qualità dell’audio (con l’elaborazione interna dei codec loseless 24 bit 96 kHz).

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: cosa può fare

Tutti questi dati e tutti questi numeri si tradurranno, a detta di Qualcomm, in una piattaforma dalle prestazioni eccezionali. Il produttore di chip promette una velocità elevatissima, con consumi energetici e produzione di calore accettabili.

Promette anche la possibilità di giocare a titoli molto pesanti raggiungendo addirittura i 240 frame per secondo, o una risoluzione massima di 8K (chiaramente su display esterni).

Snapdragon 8 Gen 3 potrà elaborare i dati provenienti da una singola fotocamera (per volta) da 200 MP, da 3 fotocamere (contemporaneamente) da 36 MP, o da una fotocamera da 64 MP e una da 36 MP.

Potrà registrare video in 8K a 30 frame per secondo, 4K a 120 frame per secondo, slow motion a 720p a 960 frame per secondo. Non manca, ovviamente, la compatibilità con i formati ad alta gamma dinamica HDR Vivid, HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: quando arriva

I primi smartphone dotati di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 saranno annunciati molto presto, ma difficilmente in Italia ne vedremo qualche esemplare entro la fine dell’anno.

Quasi certamente il primo telefono con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sarà Xiaomi 14, che verrà presentato domani in Cina. Ma questo telefono non sarà venduto subito in Europa: con un po’ di ottimismo possiamo sperare in un arrivo in Italia per Natale, ma non c’è da metterci la mano sul fuoco.

Quel che è certo, però, è che entro la metà del 2024 tutti i principali produttori di smartphone Android avranno lanciato almeno un modello top di gamma dotato di chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.