Smart TV lowcost, questo è il modello da comprare oggi: prezzo piccolissimo

Fonte foto: Amazon

Per acquistare uno smart TV che assicura ottime immagine e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming non è necessario spendere delle cifre enormi, molto spesso basta aspettare il momento giusto e soprattutto la giusta offerta. Come quella che trovi oggi per il TV Metz da 50", un televisore smart con un rapporto qualità-prezzo molto elevato e che grazie allo sconto Amazon lo paghi pochissimo, meno di 300€.

Una promo da cogliere al volo per un TV che offre tutto quello che cerchi. E se te lo stai chiedendo, Metz è un’azienda tedesca con anni di esperienza nel settore e super affidabile. A bordo di questo smart TV Metz trovi il sistema operativo Android TV che assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming: puoi vedere alla massima risoluzione possibile i tuoi film e serie TV preferiti.

Smart TV Metz 50 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Metz Smart TV 50 pollici: le caratteristiche

Partiamo dalle basi. Lo smart TV Metz è dotato di uno schermo da 50" con risoluzione 4K e offre la miglior qualità possibile per ogni contenuto. La resa cromatica, la nitidezza delle immagini e la qualità visiva dei singoli contenuti è davvero notevole, soprattutto rapportata al prezzo. La visione è migliorata grazie alla funzione Dolby Vision, ma per visualizzare al meglio gli eventi sportivi è presente la modalità Sport: grazie a essa, anche l’azione più veloce può essere vista chiaramente come se fossi allo stadio.

Uno dei punti forti del dispositivo è la presenza del sistema operativo Android TV, uno dei migliori sul mercato. Hai la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming, in modo da non perderti neppure una puntata della tua serie TV preferita. Ogni sera puoi scegliere tra Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, solo per citarne alcune. Inoltre, come tutti i televisori con Android TV, puoi utilizzare anche Google Assistente per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Metz Smart TV 50 pollici: prezzo e offerte Amazon

Un prezzo eccezionale per uno smart TV con queste caratteristiche e con uno schermo da 50 pollici. Su Amazon trovi il TV smart di Metz a un prezzo di 299,99€, con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di poco superiore ai 100€ e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il periodo per effettuare il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarla oggi e avere quasi due mesi prima di decidere se rimandarla indietro.

Smart TV Metz 50 pollici